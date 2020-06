BRD verlängert Reisewarnungen

Karl-Josef Hildenbrand/dpa Das Überqueren innereuropäischer Grenzen soll ab 16. Juni reibungsloser möglich sein (Brenner, 3.6.2020)

Die Bundesregierung hat ihre Reisewarnungen wegen der Coronapandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union bis zum 31. August verlängert. Begründet wurde dieser Schritt damit, dass in Nicht-EU-Ländern Reisebeschränkungen und Quarantänevorschriften »ohne jede Vorankündigung und mit sofortiger Wirkung« wieder eingeführt werden könnten. Ausnahmen von diesen Reisewarnungen seien möglich – je nach Beurteilung der Infektionszahlen, der Leistungsfähigkeit der Gesundheitssysteme, Testkapazitäten, Hygieneregeln, Rückreisemöglichkeiten und Sicherheitsmaßnahmen für Touristen. Einen entsprechenden Beschluss fasste das Kabinett am Mittwoch in Berlin.

Dagegen sollen ab kommenden Dienstag an den Außengrenzen der BRD Kontrollen weitgehend eingestellt werden. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) unterrichtete am Mittwoch das Kabinett über die geplanten Änderungen. So sollen Bürger der Europäischen Union und der Schweiz ab dem 16. Juni wieder ohne Quarantänevorschriften einreisen können. Allerdings sollen etwa die Kontrollen für Ausländer, die mit dem Flugzeug aus Spanien kommen, erst am 21. Juni enden. Spanien lässt erst dann – in den ersten acht Tagen begrenzt auf einige Ferieninseln – die ersten Touristen ins Land.

In fast allen Bundesländern besteht allerdings aufgrund einer Landesverordnung eine Verpflichtung zur Quarantäne bei Einreisen aus EU-Staaten, die eine Zahl von neuen Infektionen mit dem Coronavirus von mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner aufweisen – kumulativ in den letzten sieben Tagen. Dies ist seit der vergangenen Woche in Schweden der Fall. Eine Ausnahme bilden dabei nur Brandenburg und Nordrhein-Westfalen.

Um das Infektionsgeschehen in der BRD infolge des anlaufenden Regelbetriebs in Kindertagesstätten zu erforschen, startete am Mittwoch die laut NRW-Familienministerium bundesweit größte Untersuchung bei Kindern und Beschäftigten. Für die Modellstudie werden 40.000 Proben von 5.150 Kindern und Kitafachkräften in Düsseldorf untersucht, wie das Ministerium mitteilte. Die Studie wird in Kooperation mit dem Düsseldorfer Universitätsklinikum und der Stadt Düsseldorf erstellt. Eine umfassende Auswertung der Ergebnisse ist für Juli vorgesehen. (dpa/AFP/jW)