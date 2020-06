Trauer und Wut

Carlos Barria/REUTERS

In einer emotionalen Trauerfeier haben Angehörige, Freunde, Bürgerrechtler und Politiker Abschied von George Floyd genommen. Der Afroamerikaner war am 25. Mai von einem Polizisten ermordet worden. An der Zeremonie nahmen am Dienstag (Ortszeit) in der Kirche »Fountain of Praise« in der texanischen Metropole Houston Hunderte Gäste teil. Im Anschluss erfolgte die Beisetzung von Floyd in der Nachbarstadt Pearland im privaten Rahmen. Der Sarg wurde auf der letzten Meile in einer weißen Pferdekutsche (siehe Bild) transportiert. (AFP/dpa/jW)