Villenkolonie BRD

Fabrizio Bensch/REUTERS Eigentumswohnungen sprießen in der Hauptstadt wie Pilze aus dem Boden (Berlin 2019)

Mit dem sozialen Wohnungsbau in Deutschland geht es weiter bergab. Die Zahl der neu geschaffenen Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindung ist im vergangenen Jahr um 5,5 Prozent verglichen mit 2018 zurückgegangen. Wurden seinerzeit noch 27.040 Einheiten mit staatlicher Förderung errichtet, waren es 2019 nur mehr 25.565. Die Daten stammen aus einer Aufstellung des Bundesinnenministeriums (BMI), über die dpa am Mittwoch berichtete. Der Bundestagsabgeordnete Christian Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) sprach von einem »Armutszeugnis« für BMI-Ressortchef Horst Seehofer (CSU), Caren Lay von der Linksfraktion warf der Koalition vor, dem Niedergang tatenlos zuzusehen.

Das trifft es nicht ganz, denn erst durch das aktive Zutun der Bundesregierung wird der zwischenzeitlich leichte Aufwärtstrend bei der sozialen Wohnraumförderung wieder nachhaltig zunichte gemacht. Infolge der Föderalismusreform von 2006 und der damit einhergehenden Alleinzuständigkeit der Bundesländer war die Bautätigkeit flächendeckend eingebrochen. Erst wieder ab 2015 setzte eine leichte Erholung auf ein Niveau von zuletzt rund 27.000 jährlichen Neuförderungen ein. Hintergrund war eine Aufstockung sogenannter Entflechtungsmittel auf jährlich knapp über 1,5 Milliarden Euro, die Berlin den Landesfinanzministern als Ausgleich für den Rückzug des Bundes aus der Verantwortung gewährte. Die Zuschüsse liefen 2019 aus. Hoffnung machte indes eine Grundgesetzänderung, auf deren Basis den Ländern über eine Umsatzsteuerbeteiligung dauerhafte Bundeshilfen im sozialen Wohnungsbau zustehen.

Allerdings fallen die mit jeweils einer Milliarde Euro für das laufende und das kommende Jahr deutlich geringer aus als zuvor, wodurch mit einer weiter rückläufigen Fördertätigkeit zu rechnen ist. Zudem ist es mit der vermeintlichen Zweckbindung der Mittel nicht weit her. Wo und wieviel gebaut wird, bestimmen auch künftig die politischen Prioritäten der Länderfürsten sowie ihr in der Regel begrenztes Budget. Entsprechend zeugt das neueste Zahlenwerk des BMI von großen regionalen Diskrepanzen: Die Hauptstadt Berlin schuf 47 Prozent weniger neue Sozialwohnungen, Hessen 44 Prozent, in Sachsen-Anhalt kam keine einzige dazu. Dagegen legten Thüringen (plus 103 Prozent), Bremen (248 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (319 Prozent) deutlich zu.

Über eine »katastrophale Jahresbilanz« klagte Caren Lay am Mittwoch gegenüber jW: »Wieder werden unterm Strich mehr Sozialwohnungen wegfallen, als neue gebaut wurden.« Die Vizevorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag geht davon aus, dass wie im Vorjahr abermals 70.000 Wohnungen aus der Sozialbindung fallen werden. Dies geschieht etwa dann, wenn der Bauherr seinen geförderten Kredit abgezahlt hat und von da an die Mieten erhöhen darf. In der Regel ist dies nach 20 bis 30 Jahren der Fall. 2018 zählte das Statistische Bundesamt noch knapp 1,18 Millionen Einheiten, 1990 waren es noch drei Millionen. Um nur den Istzustand zu halten, müssten laut Deutschem Mieterbund pro Jahr mindestens 80.000 Sozialwohnungen neu gebaut werden. Eben dieses Ziel hatte 2018 auch die Bundesregierung ausgegeben. Für eine Trendumkehr braucht es viel mehr. Der Bund müsse »endlich ein Rettungsprogramm für den sozialen Wohnungsbau auflegen, sonst gehören Sozialwohnungen bald der Vergangenheit an«, mahnte Lay. Nötig wäre ein öffentliches Wohnungsbauprogramm in Höhe von zehn Milliarden Euro für 250.000 neue Einheiten jährlich.