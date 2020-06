»Nordkreuz«: Vermutlich Helfer in Behörde

Schwerin. Die rechtsterroristische »Nordkreuz«-Gruppe um Marko G. (siehe jW vom 8.5.) hatte möglicherweise einen Unterstützer in der Unteren Waffenbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern. Gegen einen Mitarbeiter dort werde nun ermittelt, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag in Schwerin mitteilte. Er stehe im Verdacht, Ende 2017 zehn Patronen, die bei dem früheren SEK-Beamten G. sichergestellt wurden, entwendet und einem möglichen Komplizen G.s gegeben zu haben. (jW)