Regenwolken über Paris

Splitter / Manchette / Headline / Cabanes »Na ja, was soll’s«: Was bleibt von der Stadtguerilla?

Am Ende, so scheint es, hat sich der »tiefe Staat« mit seinem Komplott verrechnet: »Ich werde Ihnen jetzt die vollständige Geschichte der Gruppe ›Nada‹ erzählen«, spricht der junge Philosophieprofessor Treuffais in sein Telefon. Am anderen Ende der Leitung: eine ausländische Presseagentur. Unweit des Telefons, auf dem Teppich liegend: ein kopfloser Kommissar und ein toter Anarchist. Doch welche Geschichte wird Treuffais erzählen? Und was wird bleiben von der Stadtguerillagruppe, die das Nichts (Spanisch: nada) im Namen trägt?

Die Umsetzung des 1972 erschienenen Romans »Nada« von Jean-Patrick Manchette in ein Comic wurde von Zeichner Max Cabanes in Zusammenarbeit mit Manchettes Sohn, dem Filmkritiker und Regisseur Doug Headline, entworfen. Ihre literarische Vorlage entstammt dem Genre des Roman noir, einer französischen Spielart des Hardboiled-­Krimis à la Raymond Chandler. Diese erfuhr in den 70er Jahren eine zunehmende Politisierung: Politische Motive der behandelten Fälle treten in den Vordergrund; die Kriminalgeschichte wird oft zur Kriminalgeschichte der bürgerlichen Gesellschaft.

Manchette, der selbst der außerparlamentarischen radikalen Linken nahestand, erzählt von der Entführung des US-amerikanischen Botschafters in Frankreich durch die Gruppe Nada. In ihr finden sich der ehemalige Partisan Épaulard, der katalanische Anarchist Buenaventura, der Alkoholiker D’Arcy und der Brasseriekellner Meyer zusammen. Der Eingangs erwähnte Treuffais, Philosophielehrer an einer Schule für reiche Bürgersöhne, klinkt sich aufgrund politischer Zweifel aus. Tatsächlich gelingt es, den Botschafter aus einem Edelbordell zu entführen, und ihn, unter Mithilfe der jungen Anarchistin Cash, auf ein Gehöft im Pariser Umland zu schaffen. Eine Großfahndung beginnt, konkurrierende Staatsorgane, Geheimdienstfraktionen und Geheimlogen treten auf den Plan, jeder will sein eigenes Süppchen kochen. Wären ein toter Botschafter sowie fünf tote, vermeintlich die Kapitulation verweigernde Anarchisten nicht willkommenes Wasser auf die Mühlen eines »starken« Staates? Nicht zuletzt der hinzugezogene Kommissar Goémond ist von dieser Idee überzeugt.

»Nada« funktioniert als Politthriller, dessen lakonischer Ton und dessen stets den Punkt treffende Dialoge ein Gefühl der Bitterkeit und der Des­illusionierung vermitteln. Die Protagonisten erscheinen als gestrauchelt und vom Leben gezeichnet; insbesondere Treuffais wird mehr aus Loyalität Teil des Entführungsplans als aus der Hoffnung heraus, damit tatsächliche Veränderungen herbeizuführen. »Es lebe der Tod«, ein Leitspruch Buenaventuras, erscheint wie das Leitmotiv des gesamten Unterfangens. Die Spielart des Anarchismus, der die Gruppe anhängt, mag im individuellen Terror tatsächlich einen Zweck an sich sehen. Doch, was außer dem Nichts bringt eine solche Strategie hervor?

Die aquarellartige, grafische Umsetzung des Stoffs ist sehr gut gelungen. Im regnerischen Grau des Pariser Himmels, in der Finsternis urbaner Nächte und leerer Landstraßen spiegeln sich Düsternis und Ausweglosigkeit. Teils filmisch anmutende Bildfolgen setzen die meist finsteren Minen der Protagonisten ebenso gekonnt in Szene wie die erregten Debatten, die Schießereien und eine der Eskalation folgende Flucht. Fast irritierend wirkt die Schönheit der Stadt Paris, der wohl auch in einem so düsteren Szenario nicht beizukommen ist.

Als Manko des Comics erweist sich indes seine allzu große Werktreue: Wer Roman und Umsetzung nebeneinander legt, findet über weite Strecken Seite für Seite, Textzeile für Textzeile in den Panels (Bildkästen) abgebildet. Die Möglichkeiten des Mediums Comic, etwa die Implikation dessen, was zwischen den Bildern geschieht, bleibt dabei weitgehend ungenutzt. Zweifelsohne haben Cabanes und Headline eine atmosphärische Umsetzung der Vorlage abgeliefert; eigenständige erzählerische Wege beschreiten Zeichner und Koszenerist hingegen kaum. Wer den Roman noir und die französische Comickunst schätzt, findet in »Nada« dennoch eine lohnenswerte Lektüre.