Berlin vor Kita- und Schulöffnung

Berlin. Die Kindertagesstätten in Berlin sollen noch vor den Sommerferien wieder komplett öffnen und die Schulen nach den Ferien im August zum Normalbetrieb zurückkehren. Darauf einigte sich der Berliner Senat bei seiner Sitzung am Dienstag. Demnach soll bei den Kitas ab dem 22. Juni die Betreuung wieder in vollem Umfang möglich sein. (dpa/jW)