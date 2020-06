Amthor greift nach CDU-Landesvorsitz

Schwerin. Knapp anderthalb Jahre vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor gute Chancen auf den Parteivorsitz in dem Bundesland. Landesjustizministerin Katy Hoffmeister erklärte am Dienstag in Schwerin ihren Verzicht auf eine Kandidatur. Damit ist der 27jährige Amthor derzeit der einzige Anwärter für den Landesvorsitz. Der CDU in dem Bundesland fehlt nach dem überraschenden Rücktritt des Landesvorsitzenden Vincent Kokert seit März eine gewählte Parteispitze. Ein Wahlparteitag wurde wegen der Coronakrise verschoben. Laut einer Umfrage liegt die CDU in Mecklenburg-Vorpommern in der Wählergunst inzwischen deutlich vor der SPD, die mit Manuela Schwesig die Ministerpräsidentin stellt. (AFP/jW)