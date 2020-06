Uwe Anspach/dpa Teilnehmende einer »Black Lives Matter«-Demonstration am Sonnabend in Mannheim

Der gewaltsame Tod des US-Amerikaners George Floyd am 25. Mai in Minneapolis hat auch hierzulande eine Debatte über Rassismus entfacht. Entsprechend groß war das mediale Interesse an einer Pressekonferenz, auf der am Dienstag in Berlin der Jahresbericht 2019 der Antidiskriminierungsstelle des Bundes vorgestellt wurde – einer Behörde, die der breiten Öffentlichkeit wohl eher unbekannt ist. Was ihr kommissarischer Leiter, Bernhard Franke, erklärte, kann nicht überraschen: Rassismus und Diskriminierung gehören auch in der BRD zum Alltag. 2019 gingen bei der Stelle erneut mehr Hilferufe wegen rassistischer Diskriminierung ein als im Jahr zuvor.

Die Bundesrepublik habe »ein anhaltendes Problem mit rassistischer Diskriminierung und unterstützt Betroffene nicht konsequent genug bei der Rechtsdurchsetzung«, sagte Franke. Das Gefühl, »mit einer Ungerechtigkeit allein gelassen zu werden«, habe auf Dauer fatale Folgen, die auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdeten. »Diskriminierung zermürbt«, so der der Leiter der Bundesbehörde. Sie wurde 2006 mit dem Inkrafttreten des »Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes« (AGG) als unabhängige Anlaufstelle für Menschen aufgebaut, die Opfer von Diskriminierung sind.

Wie aus dem Jahresbericht hervorgeht, betrafen die meisten Anliegen im vergangenen Jahr erneut das Thema Rassismus. Die Zahl der Beratungsanfragen zu »Diskriminierungen aufgrund der ethnischen Herkunft bzw. rassistischen Zuschreibungen« stieg 2019 um knapp zehn Prozent auf 1.176 Fälle. Das sind 33 Prozent aller Anfragen. Noch 2016 lag ihr Anteil bei 25 Prozent. Da in der BRD Fälle rassistischer Diskriminierung nicht systematisch erfasst würden, könnten die Zahlen »nur ein Schlaglicht« auf die Probleme werfen, heißt es im Bericht.

Das Gleichbehandlungsgesetz sieht keinen Schutz vor Diskriminierung durch staatliches Handeln vor. Franke betonte, dass seine Behörde etwa für polizeiliches Handeln, also zum Beispiel für das sogenannte Racial Profiling, nicht zuständig sei. Er verwies auf Urteile von Verwaltungsgerichten, in denen solche Kontrollen aufgrund ethnischer Merkmale bereits als unrechtmäßig eingeschätzt worden waren. Es sei »sehr wichtig«, dass unabhängige Stellen eingerichtet würden, bei denen sich Menschen, die sich von der Polizei diskriminiert sähen, beschweren könnten.

Außerdem müsse der Schutz vor Diskriminierung bei staatlichem Handeln eindeutiger gefasst und mit klaren Rechtsfolgen versehen werden. Hier seien vor allem die Länder gefragt. Das in Berlin jüngst verabschiedete Landesantidiskriminierungsgesetz (siehe jW vom 6.6.) bezeichnete Franke als wichtigen Schritt. Seine Behörde spreche sich zudem für den Aufbau von Antidiskriminierungsstellen in allen Bundesländern aus. Bisher ist das nur in acht von 16 Ländern geschehen. Franke erklärte, eine AGG-Reform gehöre dringend auf die Tagesordnung des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus. Nötig seien längere Fristen zur Geltendmachung von Ansprüchen, ein Auskunfts- und Klagerecht der Antidiskriminierungsstelle und ein Verbandsklagerecht.

Die Behörde hat 2019 insgesamt in 3.580 Fällen rechtliche Auskunft erteilt, Stellungnahmen eingeholt oder gütliche Einigungen vermittelt. Die Zahl der Anfragen ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent gestiegen. Neben der Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft verteilen sich die Anfragen auf die anderen im AGG genannten Diskriminierungen. 29 Prozent der Beschwerden gingen etwa zu Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts ein, 26 Prozent im Zusammenhang mit einer Behinderung. Der größte Teil der gemeldeten Diskriminierungen ist im Arbeitsleben vorgefallen. 36 Prozent der Anfragen bezogen sich 2019 auf Benachteiligungen im Beruf oder bei der Jobsuche. Am zweithäufigsten ging es mit 26 Prozent um Diskriminierung bei Alltagsgeschäften, also bei Wohnungssuche, Einkauf oder in der Gastronomie.

Die Kovorsitzende der Partei Die Linke, Katja Kipping, kommentierte den Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit dem Satz: »Wir haben ein Rassismusproblem«. Angesichts der »rohen Gewalt in den USA« lehne man sich in der BRD gern zurück und sehe Rassismus als »ein Problem der anderen«. Auch hierzulande müsse er aber benannt werden. Für die Politik sei es »ein klarer Auftrag«: Diskriminierung bei der Wohnungssuche, auf dem Arbeitsmarkt, im öffentlichen Raum und in allen staatlichen Institutionen müsse verboten und konsequent geahndet werden. »Wir brauchen ein wehrhaftes Antidiskriminierungsgesetz«, so Kipping.