»Interne Infos« rechts verstreut

imago/Christian Ditsch Ein Jahr nach dem Anschlag: Polizisten sichern den menschenleeren Breitscheidplatz für eine Gedenkveranstaltung (19.12.2017)

Meldungen über extrem rechte Netzwerke in Polizei und Bundeswehr sind inzwischen fast alltäglich. Bei den ersten Ermittlungen zum Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gab es möglicherweise sogar zwei »undichte Stellen«, von denen polizeiliche Interna an Mitglieder der rechten Szene weitergegeben wurden.

Ende letzter Woche wurde bekannt, dass Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin gegen den Polizeihauptkommissar Detlef M. wegen des Verdachts auf Verrat von Dienstgeheimnissen ermitteln. Er soll wenige Stunden nach dem Anschlag des Islamisten Anis Amri auf dem Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 und am Folgetag erste Erkenntnisse der Polizei in einer Chatgruppe von zwölf AfD-Mitgliedern und extremen Rechten aus dem Bezirk Neukölln geteilt haben – erste Informationen bereits 90 Minuten nach der Tat. Dies berichteten die Sender RBB und NDR. Darauf gestoßen sei die Polizei nicht bei Ermittlungen zu diesem Attentat, sondern bei solchen im Zusammenhang mit der neofaschistischen Anschlagsserie in Neukölln, die sich unter anderem gegen den Lokalpolitiker Ferat Kocak (Die Linke) gerichtet hatte. Ein Mitglied der rechten Chatgruppe, Tilo P., ist einer von drei Tatverdächtigen im Fall der Neuköllner Anschlagsserie.

Allerdings soll der jetzt als »undichte Stelle« identifizierte Beamte nach Informationen von junge Welt am Abend des Attentats auf den Weihnachtsmarkt, das dem Dschihadisten Anis Amri zugeordnet wird, nicht die heikle Information weitergegeben haben, mit der sich der Dresdner Pegida-Chef Lutz Bachmann in einem Tweet brüstete. Wenige Stunden nach dem Lkw-Anschlag, als offiziell noch ein Pakistaner verdächtigt wurde, behauptete Bachmann, er habe eine »interne Info« aus der Berliner Polizeiführung – demnach sei der Täter ein »tunesischer Moslem«. Der mutmaßliche Haupttäter Anis Amri stammte bekanntlich aus Tunesien – seine Aufenthaltspapiere wurden aber nach offizieller Aktenlage und nach bisherigen Zeugenaussagen im Untersuchungsausschuss des Bundestags erst am Nachmittag des Folgetags in der Fahrerkabine des Tat-Lkw gefunden. Später ruderte Bachmann zurück und erklärte, er habe doch keinen Informanten gehabt. Ausschussmitglieder halten jedenfalls für wahrscheinlich, dass Amris Papiere früher gefunden wurden als offiziell vermerkt.

Im Untersuchungsausschuss konnte allerdings bisher nicht zweifelsfrei rekonstruiert werden, wer nach dem Anschlag am Tatort alles die Fahrerkabine betreten hatte. Der damals verantwortliche Streifenführer im Einsatzabschnitt Breitscheidplatz, Rainer G., erwähnte Anfang März im Zeugenstand des Ausschusses zwei Personen, die unmittelbar nach dem Anschlag am Ort des Geschehens gewesen seien und sich als Kripo oder LKA-Beamte zu erkennen gegeben hätten. Infolge des damaligen Schocks über das Blutbad mit insgesamt zwölf Toten und mehreren Dutzend Verletzten konnte er sich nicht erinnern, ob sie sich ausgewiesen hätten. Er habe sie aber als »leitende Beamte« wahrgenommen; und sie hätten ihm »irgendeine Dienststelle« genannt, sagte der inzwischen pensionierte Streifenführer. Er sei in einer Stresssituation für Unterstützung dankbar gewesen, bestätigte er auf Nachfrage. Eine klare Zuordnung dieser Personen ist dem Ausschuss bis heute nicht möglich. Mysteriös bleiben auch 13 DNA-Profile, die im Tatortbereich gesichert worden waren. Sie konnten auch nach dem Abgleich der Proben von Rettungskräften und Beamten, die dort offiziell anwesend gewesen waren, nicht zugeordnet werden.