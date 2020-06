Sozialistisches Ideal

Ismael Francisco/Pool via AP

Mit großem Jubel hat Kuba die nach einem Coronaeinsatz in Italien ins Land zurückgekehrten Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern begrüßt. Präsident Miguel Díaz-Canel empfing die insgesamt 52 medizinischen Helfer nach ihrer Landung am Flughafen von Havanna am Montag (Ortszeit). Seit Beginn der Pandemie hat Kuba mehr als 1.800 medizinische Fachkräfte ins Ausland entsandt. Sie stünden für »den Sieg des Lebens über den Tod, der Solidarität über den Egoismus und des sozialistischen Ideals über das Marktprinzip«, sagte Díaz-Canel. (AFP/jW)