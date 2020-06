Der Fluss, die Geilheit

gemeinfrei commons.wikimedia.org/wiki/File:Die_Nacht_(The_Night)_(BM_1920,1206.1).jpg »Bei aller evozierten Magie ist Ovids Elegie pure Sexklamotte« (Illustration zu den »Amores« von 1548)

Die Viren kamen zu ihrem Namen, weil man sie für etwas Flüssiges hielt. Der bodenständige Vergil fand das »Virus« auf der Pferdekoppel offen sichtbar. In einer dem Nutzvieh gewidmeten Passage seiner »Georgica« (Landwirtschaft) beschreibt er ein eigenartiges Phänomen und nennt es bei dem Namen, den die griechischen Vorbilder ihm gegeben hatten, »Hippomanes« – die Rosswut: »hic demum, hippomanes vero quod nomine dicunt / pastores, lentum destillat ab inguine virus, / hippomanes, quod saepe malae legere novercae / miscueruntque herbas et non innoxia verba«. In der Übersetzung von Niklas Holzberg (de Gruyter, 2016) liest sich das so: »Hier endlich tropft – die Hirten bezeichnen’s mit treffendem Namen / als hippomanes – Brunstschleim zäh aus der Scheide, und das ist / jenes hippomanes, welches die bösen Stiefmütter häufig / sammeln, um Kräuter und schädliche Wörter damit zu vermischen.« Johann Heinrich Voß (1751–1826) übersetzte die Stelle dagegen so: »Hieraus entsteht zuletzt, was richtig der Hirte die Roßwut / Nennet; langsam enttropft das Gift dem Leibe der Stuten, / Roßwut, welche sich oft stiefmütterlich grausame Weiber / Suchen und Kraut einmischen und unheilbringende Worte.«

»Virus« ist das, was aus der Stute fließt, der Vaginalschleim brünstiger Stuten. Kräuterhexen (an dieser Stelle wörtlich die Stiefmutter – »noverca«) sammeln ihn ein, um ihn, von magischen Sprüchen gleichsam katalysiert, in Zaubertränke zu mischen. Pharmazeutische Sexmagie gehörte zwingend zum römischen Alltag. Man folgte auch darin den griechischen Vorbildern. Bezeichnenderweise ist die Giftmischerei, die Handhabung und der Handel der Drogen – der »pharmaka« – in Mythologie und Praxis meist eine weibliche Angelegenheit (die alten Dichter sind zwar keine Virologen, aber misogyn sind sie allemal).

Dem Stutenvirus und seiner Wichtigkeit als Ingredienz der ominösen Tränke von Zauberinnen und Kupplerinnen schenkt Ovid in der achten Elegie des ersten Buches seiner Liebesgedichte, »Amores«, besondere Aufmerksamkeit. Das Gedicht beginnt mit der Vorstellung einer offenbar so mächtigen wie trunksüchtigen Kupplerin (»lena«). Es ist eine Ermahnung an die Wissbegierigen: »Wer zu lernen begehrt, was Kupplerin heißt, höre zu«.

Die Kupplerin trägt einen griechischen Eigennamen: Dipsas (die Durstige). Offenbar hebt sie ganz gerne einen – »noch nie in ihrem Leben hat sie die Morgensonne nüchtern erlebt« –, nicht von ungefähr. Schließlich beschwören Ovids Liebeselegien eine erotische Gegenwelt im Fluss, eine imaginäre »griechische« Subkultur aus Sex, Suff und literarischer Verspieltheit, zu deren Rollenfächern neben der jungen Hetäre im Training auch die alte Kupplerin mit ominösen Kräften und Tränken gehört.

Die Figur der »alten Vettel« (lat. »anus«) bzw. der Kupplerin/Zuhälterin (»lena«), die in enger Zusammenarbeit mit der Prostituierten/Kurtisane/Hetäre unlauteren Wettbewerb – »magische Künste« – betreibt, ist ein Topos der Komödie und der sich bei der Folklore bedienenden erotischen Literatur, sozusagen die pastorale Beigabe zur literarischen Bildung. So hat Ovids Kupplerinnengedicht ein Zwillingsstück in den Elegien von Properz (IV, 5), in dem natürlich auch der Stutenschleim – Hippomanes – nicht fehlen darf. Übersetzung Voß (»An eine Kupplerin«): »tückisch las sie Hippomanes mir, trächtiger Stuten Getropf« (»et in me hippomanes fetae semina legit equae«). Man kennt die Rezepte der Mythologie und schluckt ihre Pharmaka, aber selbstverständlich mit Häme im Sinn.

Ein Beweis für die besonderen Fähigkeiten der fraglichen Kupplerin/Zauberin: Sie kann die Wasser stromaufwärts fließen lassen, ist mit allen Wassern gewaschen. Die Dipsas kennt die Sprüche, die vielleicht schon Circe an ihrem legendären Wohnort, der Insel Aeaea, gesummt hat, und bühnenreife Kunststücke, vor allem aber sammelt sie Kräuter und das »Virus« – den Stutenschleim – ein und weiß um die Wirkung. Es ist das, was in die Rezeptur gehört, die den Freier um den Verstand bringt: »illa magas artes Aeaeaque carmina novit / inque caput liquidas arte recurvat aquas. / scit bene quid gramen, quid torto concita rhombo / licia, quid valeat virus amantis equae« (»Amores«, I, 8, 5–8). In der Übersetzung von Wilhelm Hertzberg (1813–1879): »Magische Künste versteht sie wohl, ääische Lieder, / und zur Quelle zurück treibt sie den strömenden Fluß; / Weiß gar wohl, was die Kräuter, des zaubrischen Kreisels gedrehter/ Faden und was der Schleim rossiger Stuten vermag« (Aufbau-Verlag, 1986).

Bis heute kaum übertroffen ist der Charme der englischen Ovid-Übersetzung von Christopher Marlowe (1564–1593), die 1599 wegen ihrer vorgeblichen Obszönität – »the obscenities of the brothel in elegant language« – zu den auf Geheiß des Erzbischofs von Canterbury verbotenen und öffentlich verbrannten Werken gehörte: »She magick arts and Thessale charmes doth know, / And makes large streams back to their fountaines flow, / She knows with gras, with thrids on wrong wheeles spun / And what with Mares ranck humour may be done.« Das Virus der Pferdekoppel ist so zu »rank humour«, dem stinkigen Ausfluss geworden, mit dem Anstößiges angestellt werden soll. Denn bei aller evozierten Magie ist Ovids Elegie natürlich pure Sexklamotte:

Ein potentieller Freier ist von den Fähigkeiten einer alten Kupplerin schwer eingeschüchtert und belauscht dann durch eine geschlossene Tür hindurch, wie die Zuhälterin ihr Mündel, die Prostituierte, eloquent im Ankobern, Ausnehmen und Bei der-Stange-Halten der Freier instruiert. Das Gift gehört dabei noch zu den harmloseren der diversen heimtückischen Empfehlungen. Der heimlich lauschende Freier zeigt sich schockiert. Es packt ihn die Wut, und während er noch mitten in der von ihm abgehörten Unterweisung an seinem Lauschplatz entdeckt wird, gibt er der versoffenen Zuhälterin (deren Augen von ihren Trinkgewohnheiten triefend und blutunterlaufen sind) einen wahrlich furchterregenden Rachefluch auf den Weg: »Mögen die Götter kein Obdach, ein darbendes Alter dir geben, / Dauernden Frost und dazu ewiglich brennenden Durst.«