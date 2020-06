Lino Mirgeler/dpa

Der Gesamtbetriebsratschef von Daimler, Michael Brecht, polterte: »Die SPD-Spitze hat es nicht verstanden.« Der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann sprach von einem »massiven Vertrauensverlust (…) gegenüber der Sozialdemokratie«. Und der Vorsitzende des MAN-Konzernbetriebsrats, Saki Stimoniaris, fragte: »Vertritt die SPD tatsächlich noch die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?«

Was ist los? Haben IG-Metall- und Betriebsratsspitzen plötzlich entdeckt, welch unsoziale Wende die SPD bewerkstelligt hat? Es wäre an der Zeit. Denn ob Leiharbeit, Werkverträge oder Befristungen – viele der Probleme, mit denen die Gewerkschaften heute zu kämpfen haben, sind der Regierung des auf absehbare Zeit letzten SPD-Kanzlers Gerhard Schröder zu verdanken. Und auch seither hat die Partei die Grundausrichtung der »Agenda 2010« lediglich partiell und vor allem verbal verlassen.

Doch das ist es nicht, was diese »Beschäftigtenvertreter« auf die Palme bringt. Auch die vielen Unzulänglichkeiten des 130 Milliarden Euro schweren Konjunkturpakets sind es nicht, das die Große Koalition auf den Weg gebracht hat. Darin steht nichts von höheren Renten und Gehältern – nicht einmal für zuletzt als »systemrelevant« gefeierte Beschäftigtengruppen. Nichts von Konsumschecks und der Beseitigung des Pflegenotstands. Selbst die Frage, wer das Ganze am Ende bezahlen soll, treibt die Betriebsratschefs von Daimler und Co. nicht um. Sondern die Kaufprämie für Autos mit Verbrennungsmotor, die sie so vehement und in trauter Einigkeit mit den Konzernen gefordert hatten.

Und das ist jetzt der Verrat der SPD an der Arbeiterklasse? Wohl eher der Versuch, angesichts breiter Klimaproteste ein wenig Unabhängigkeit von den Lobbyinteressen der Konzerne zu demonstrieren. Die IG-Metall- und Betriebsratsspitzen zeigen damit, wie weit ihr »Krisenkorporatismus« geht. Neben dem Lohnverzicht via »Solidartarifvertrag« sind sie auch dazu bereit, sich öffentlich zum Büttel der Konzerne zu machen, um diese von Massenentlassungen abzuhalten.

Dabei ist die Dramatik des von der IG Metall entworfenen Krisenszenarios keineswegs übertrieben. In der Tat stehen Zehntausende Arbeitsplätze auf dem Spiel. Sie mit allen Mitteln zu verteidigen ist die Aufgabe der Gewerkschaft. Das hieße aber, betrieblichen Widerstand gegen Stellenabbau zu organisieren, sich für verkürzte Arbeitszeiten bei vollem Lohn einzusetzen, für eine zukunftsträchtige sowie gesellschaftlich sinnvolle Produktion. Und dafür, dass die enormen Gewinne der Vergangenheit in diesem Sinne genutzt werden. Laut einer auf Bloomberg-Daten basierenden Analyse der Süddeutschen Zeitung haben BMW, Daimler und Volkswagen im vergangenen Jahrzehnt insgesamt 277 Milliarden Euro verdient. Dass dieselben Konzerne die Kosten der Krise auf die Allgemeinheit abwälzen wollen, ist schlimm genug. Noch schlimmer ist, dass IG-Metall- und Betriebsratsspitzen sie dabei auch noch unterstützen.