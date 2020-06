»Die soziale Frage ist für viele das zentrale Thema«

imago images / Future Image AfD-Demonstration am 1. Mai 2019 in Erfurt, mit dabei: Björn Höcke

Sie haben ein Buch über die Haltung abhängig Beschäftigter und Gewerkschafter in bezug auf die Debatte um Flüchtlinge und Migration sowie zur AfD veröffentlicht. Was ist die Essenz?

Maren Hassan-Beik: Unsere zentrale These lautet, dass das Zusammenwirken von sozioökonomischen, politischen und kulturellen Krisenerfahrungen autoritäre Tendenzen freisetzt und zum jüngsten Aufschwung rechter Parteien und Bewegungen in Europa geführt hat.

Wie haben Sie das untersucht?

Lukas Zappino: Wir haben an 250 Gewerkschafter in Bildungsseminaren des IG-Metall-Bezirks Mitte Fragebögen verteilt und diese ausgewertet und zudem 20 Interviews geführt. Dabei sind ihre Ängste vor einem gesellschaftlichen und dem eigenen sozialen Abstieg deutlich geworden. Die Beschäftigten nehmen eindeutig wahr, dass es in den vergangenen Jahrzehnten eine starke Enteignung von Sozialeigentum gab – Stichwort Hartz IV, Rückgang der Tarifbindung etc. –, die auf eine Verschiebung im Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit zurückzuführen ist.

Das geht einher mit einem deutlichen Vertrauensverlust ins politische Establishment. Viele Befragte sehen sich von den etablierten Parteien nicht mehr vertreten und fühlen sich der gesellschaftlichen Entwicklung ohnmächtig ausgeliefert – eine Folge neoliberaler Politikmodelle, die marktkonforme Sachzwänge suggeriert. Das deckt sich auch mit der »Postdemokratie«-These des Soziologen Colin Crouch, wonach die westlichen Demokratien eine Krise erleben, in der ein großer Teil der Menschen von der Politik nicht mehr repräsentiert wird, weil Demokratie unter Profitinteressen subsumiert wird.

Es gibt diverse kulturalistische Ansätze, mit denen das Erstarken rechter Parteien erklärt werden soll. Warum ist das problematisch?

M. H.-B.: Die kulturellen Erklärungsansätze sind nicht per se problematisch, sondern die damit oft einhergehende Unterbewertung sozioökonomischer Faktoren – insbesondere arbeitsweltlicher Entwicklungen wie Entfremdung, Subjektivierung und Verdichtung von Arbeit, Marktzentrierung und Prekarisierung etc. Die soziale Frage taucht in diesen Ansätzen nur marginal oder gar nicht auf, dabei ist sie für viele Befragte das zentrale Thema. Wir haben statt dessen politökonomische und kulturelle Faktoren in ihrem Zusammenwirken betrachtet.

Und wie hängen diese mit dem Rechtsruck zusammen?

L. Z.: In unserer eigenen Erhebung zeichnet sich eine klar abgrenzbare Gruppe unter den Befragten ab, die wir »die Verunsicherten« nennen. Sie haben eine starke Neigung nach rechts und weisen vor allem drei Charakteristika auf: Abstiegsängste, Ohnmachtsempfindungen und Vertrauensverlust in bezug auf die Politik. Gerade das Gefühl, gesellschaftlichen Zwängen ohnmächtig ausgeliefert zu sein, ist ein einflussreicher Faktor – rechte Parteien und Bewegungen können hier Handlungsfähigkeit und eine Resouveränisierung in nationalen Formationen suggerieren, wo andere Politikangebote sich der marktkonformen Demokratie verpflichten.

Welche Rolle spielen Gewerkschaften in diesem Zusammenhang?

M. H.-B.: Wenn arbeitsweltliche Zumutungen die Ausbreitung rechter Einstellungen begünstigen, sind die Gewerkschaften ein unverzichtbarer Akteur zu deren Eindämmung. Sie bieten zumindest potentiell als »Schulen des Klassenkampfes« die Erfahrung an, solidarisch im Kollektiv die eigenen Interessen durchzusetzen. Viele Befragte haben ein enormes Vertrauen in ihre Gewerkschaft und sehen sie als Hoffnungsträger in einer sonst regressiven Entwicklung. Gewerkschaften könnten und sollten der Konfliktorientierung, die sich viele ausdrücklich wünschen, mehr Raum geben.