Nicht reformierbar

Eduardo Munoz/Reuters »NYPD tötet«: Demonstrationsteilnehmer protestiert am Sonntag in New York gegen gewalttätige Polizisten

In den USA setzt sich langsam die Erkenntnis durch, dass die Art und Weise, wie die Polizei aufgestellt ist, ursächlich für deren eskalierende Gewaltanwendung ist. Diese richtet sich vor allem gegen People of Color, selten erwähnt bleibt, dass Menschen mit Behinderungen rund 50 Prozent der im Einsatz Getöteten ausmachen. Dies hat zuletzt der Dachverband »Consortium for Citizens with Disabilities« in einer Mitteilung vom 3. Juni festgehalten.

Im Bundesstaat Minnesota, in dessen Hauptstadt Minneapolis der schwarze US-Bürger George Floyd am 25. Mai bei einem Polizeieinsatz brutal erstickt worden war, hat sich der Stadtrat am Sonntag nun dazu entschlossen, die Einsatzbehörde in ihrer jetzigen Form aufzulösen. Neun der 13 Mitglieder sprachen sich statt dessen für die Entwicklung eines neuen Sicherheitsmodells aus. Die Präsidentin des Gremiums, Elizabeth Bender, dämpfte gegenüber CNN allzu hohe Erwartungen: »Die Idee, keine Polizeibehörde zu haben, ist definitiv nicht kurzfristig zu realisieren.« Der Bürgermeister von Minnesota, Jacob Frey, hatte sich bei einer Kundgebung am Sonnabend noch gegen eine komplette Auflösung gestemmt und wurde dafür von Hunderten ausgebuht. Sein Vetorecht gegenüber dem Stadtrat ist mit der deutlichen Mehrheit vom Sonntag jedoch obsolet geworden.

Der Bürgermeister von New York, Bill de Blasio, kündigte ebenfalls am Sonntag eine Reihe von Reformen an, um »Vertrauen zwischen Einwohnern und Polizeibehörde« aufzubauen. Dafür wolle er eine noch nicht genannte Summe aus dem Budget für die Einsatzkräfte an die Jugendarbeit und für Sozialprojekte in den schwarzen Communities umverteilen. Zudem soll die Durchsetzung von Vorschriften im Straßenverkauf, bei denen die Beamten vorrangig gegen People of Color vorgehen, zukünftig keine Polizeiaufgabe mehr sein. Dies hatte auch Eric Garner 2014 das Leben gekostet, der wegen des Verkaufs loser Zigaretten im Würgegriff eines Polizisten erstickte.

Nach Einschätzung der Nachrichtenagentur Reuters formieren sich die US-Proteste, die über das Wochenende erneut Zehn- wenn nicht Hunderttausende auf die Straße brachten, immer mehr zu einer grundlegenden Bewegung für weitreichende Reformen des US-Strafverfolgungssystems, vor allem in bezug auf Minderheiten, die überproportional davon betroffen sind. Am Montag erhielten sie, zumindest symbolisch, Rückendeckung aus dem US-Kongress. Afroamerikanische Parlamentarier der oppositionellen Demokraten wollten am Montag eine Gesetzesinitiative für eine stärkere landesweite Kontrolle der Polizeibehörden in das Abgeordnetenhaus einbringen. Laut AFP zielt die Initiative darauf ab, Einsatzkräfte stärker zu kontrollieren, deren Ausbildung und Regeln für Gewaltanwendung zu untersuchen bzw. zu beschneiden. Zudem sollen Polizisten für tödliche Einsätze leichter juristisch verfolgt werden können. Das wäre in dem Land, in dem allein 2019 laut dem Portal »Mapping police violence« 1.099 Menschen von Polizisten im Einsatz getötet wurden, jedoch nur etwa ein Prozent der Täter verurteilt werden, dringend nötig.

Allerdings verfügen die Demokraten nur im Repräsentantenhaus über eine Mehrheit – die Wahrscheinlichkeit, dass der Gesetzesvorschlag auch den republikanisch dominierten Senat passieren wird, ist eher gering. In diesem Sinne äußerten sich bereits führende Republikaner: Für den kommissarischen Heimatschutzminister Chad Wolf gibt es erst gar kein Problem, das angegangen werden müsste, systemimmanenten Rassismus bei der Polizei gebe es nicht. Und auch der schon lange in der Kritik von Aktivisten stehende Justizminister William Barr, der unter anderem für das menschenrechtsverachtende System der sogenannten Einwanderungsbehörde ICE verantwortlich ist, ließ bereits verlauten, dass er gegen jede Gesetzesänderung sei, die »den Schutz von Polizisten vor juristischer Verfolgung abschwäche«.

Dass institutionalisierter Rassismus in einer nicht zuletzt vom Präsidenten aufgestachelten Gesellschaft nicht das einzige Problem ist, zeigt ein weiterer Vorfall vom Wochenende: Ein bewaffneter weißer Mann fuhr in Seattle mit seinem Auto in eine Kundgebung, verließ sein Fahrzeug, nachdem es von Demonstranten gestoppt worden war, und schoss anschließend auf einen Teilnehmer, der glücklicherweise nur am Arm getroffen wurde.