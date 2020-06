Kaum Teilnehmer bei »Hygienedemos«

Christophe Gateau/dpa Hier noch auf dem Rosa-Luxemburg-Platz: Teilnehmer der Berliner »Hygienedemo« (9.5.2020)

Die bundesweiten Proteste gegen staatlich angeordnete Beschränkungen zur Eindämmung der Coronapandemie verzeichnen einen deutlichen Rückgang der Teilnehmerzahlen. Konnten die sich schnell zum Treffpunkt auch von Neonazis, Anhängern von Verschwörungsmythen und Esoterikern aller Couleur entwickelnden Versammlungen in den vergangenen Wochen und Monaten teils mehrere tausend Gleichgesinnte mobilisieren, wird es aktuell immer stiller um die »Hygienedemonstranten«. Und das, obwohl beispielsweise in Berlin die Teilnehmerzahl von öffentlichen Kundgebungen nicht mehr beschränkt ist.

Die Unterstützung der Proteste durch eine Reihe prominenter Rechter dürfte ihren Teil dazu beigetragen haben, dass viele Menschen auf Distanz blieben. Dass ausgerechnet Neonazis das Grundgesetz verteidigen wollten, erschien dann doch als einigermaßen unglaubwürdig. Allerdings kamen die Wortmeldungen im Zusammenhang mit den Protesten gegen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nicht nur von rechts. »Wir werden beweisen, dass die Einschränkungen demokratischer Grundrechte nichts anderes sind als der autoritäre Angriff auf diese Rechte und nichts mit gesundheitlichen Schutzmaßnahmen zu tun haben«, kündigte etwa die »AG Krieg und Frieden« der »Interventionistischen Linken« (IL) Berlin in einem im Internet veröffentlichten Aufruf an.

Am vergangenen Wochenende kam es noch in einigen Städten zu einschlägigen Protestkundgebungen. Neben Berlin, Sachsen und dem Ruhrgebiet galt vor allem Baden-Württemberg als ein Hotspot der Proteste. Doch auch hier folgten am Sonntag nur 1.500 bis 2.000 – und nicht die angemeldeten 50.000 Personen – dem Aufruf des Bündnisses »Querdenken 711« und gingen in Leonberg (Kreis Böblingen) auf die Straße.

In der Bundeshauptstadt, wo die Proteste der »Corona-Rebellen« im März vor der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz begannen und schließlich mal auf den Platz vor dem Reichstagsgebäude, ans Brandenburger Tor, auf den Alexanderplatz und zuletzt in den Mauerpark verlegt wurden, ist es mittlerweile eher still geworden. Ein im Internet veröffentlichtes Video zeigt eine sogenannte Demo für Grundrechte, die am Sonnabend mit vielleicht 200 bis 300 Personen an der Siegessäule stattfand. Der Fernsehkoch Attila Hildmann hatte für diesen Tag erneut zu einem Autokorso aufgerufen, der sich vom Olympiastadion zur Museumsinsel bewegen sollte. Die faschistische NPD konzentrierte ihre Kräfte auf eine eigene Kundgebung am Potsdamer Platz, die nichts mit der Pandemiebekämpfung zu tun hatte, sondern das Motto »White Lives Matter« (Weiße Leben zählen) trug.

Auch in Pforzheim reduzierte sich die Teilnehmerzahl am vergangenen Sonnabend von ursprünglich mehreren hundert Kundgebungsteilnehmern in den Vorwochen auf nur noch 100 Personen. In München fand am Wochenende keine »Anti-Lockdown-Demonstration« mehr statt. Die Veranstalter sagten diese mit der Begründung ab, die Stadt München habe erneut nur 1.000 Teilnehmer auf der Theresienwiese zulassen wollen. Dass es tatsächlich noch so viele Protestler geworden wären, darf bezweifelt werden. Unterdessen berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Montag, dass die Maßnahmen zur Pandemieeindämmung einer Modellstudie britischer Wissenschaftler zufolge, die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, »allein in elf europäischen Ländern bis Anfang Mai etwa 3,1 Millionen Todesfälle« verhindert hätten.