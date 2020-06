Sklavenhändler versenkt

Giulia Spadafora/NurPhoto/picture alliance

Bei Protesten gegen Rassismus im englischen Bristol haben Demonstranten die Statue eines britischen Sklavenhändlers vom Sockel geholt und ins Hafenbecken geworfen. An der Demonstration hatten am Sonntag nach Angaben des örtlichen Polizeichefs etwa 10.000 Menschen teilgenommen. Einige Dutzend trampelten am Rande auf dem umgestürzten Bronzedenkmal für Edward Colston (1636–1721) herum. Sie sprühten rote Farbe in dessen Gesicht, bevor sie die Statue im Fluss Avon versenkten. (AFP/jW)