»Wir werden ihnen keine Ruhe lassen«

Fabrizio Bensch/REUTERS Protest gegen Rheinmetall-Hauptversammlung in Berlin (28.5.2019)

Am 28. Mai 2019 fand in Berlin die Hauptversammlung des Rüstungskonzerns Rheinmetall statt. Sie waren vor Ort, nun sind Sie angeklagt und stehen am Mittwoch vor Gericht. Was ist damals geschehen?

Sowohl außerhalb als auch innerhalb des Versammlungsorts gab es vielfältige Proteste gegen die Beteiligung von Rheinmetall an Kriegen überall auf der Welt. Als der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger seine Rede beginnen wollte, wurde es laut im Saal des Maritim-Hotels, als ungefähr 50 Menschen die Bühne stürmten. Transparente in Solidarität mit Rojava machten deutlich, dass wir für Basisdemokratie und Frauenbefreiung stehen, während die Türkei die dortige Selbstverwaltung mit Panzern von Rheinmetall bekämpft. Bis die Polizei uns nach fast einer Stunde aus dem Saal trug, haben wir denen, die am Tod anderer verdienen, mit Parolen unsere Abneigung ins Gesicht geschrien.

Ihnen wird vorgeworfen, Widerstand geleistet und Vollstreckungsbeamte angegriffen zu haben. Der entsprechende Paragraph 114 des Strafgesetzbuches wurde im Vorfeld des G-20-Gipfels in Hamburg eingeführt. Folgt die Anklage gegen Sie einem politischen Kalkül?

Zunächst gab es viele Anzeigen wegen Hausfriedensbruch. Dass dieser Vorwurf beim kommenden Gerichtsverfahren nicht verhandelt wird, erspart Rheinmetall, dort zu erklären, wie wir einen »Hausfrieden« gebrochen haben sollen. Diesen gab es dort nämlich nicht, der Saal war voll mit kleinen und großen Kriegsprofiteuren, die ihre Dividende feiern wollten.

Der nun gegen mich herangezogene Paragraph 114 ist besonders brisant, weil mit diesem noch recht neuen Sonderstrafrecht bereits folgenlose Schubser mit einer Mindeststrafe von drei Monaten belegt werden können. Aus vielen Gründen ist dieses Gesetz sehr umstritten. Auch viele Juristinnen und Juristen fordern eine ersatzlose Streichung des Paragraphen.

Kurz nach den Protesten sagte ein Vertreter vom Bündnis »Rheinmetall entwaffnen« gegenüber jW, wenn es zu einem Gerichtsprozess komme, werde dieser dazu genutzt, Rheinmetall anzuklagen und deren Waffengeschäfte zu skandalisieren. Bleibt es bei den Plänen?

Ja. Deswegen wird morgen ab neun Uhr eine Kundgebung vor dem Amtsgericht Berlin parallel zum Prozess deutlich machen: Produktion und Export der Waffen müssen sofort gestoppt werden. Wir brauchen grenzenlose Solidarität statt Krieg und Militarisierung! Wir werden unserer Verantwortung weiterhin nachkommen und Kriegslieferanten wie Rheinmetall oder Schreibtischtätern vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle auch künftig keine Ruhe lassen.

Die vergangenen Monate waren bestimmt durch die Coronapandemie. Viele Unternehmen schlossen die Werkstore. Musste auch Rheinmetall die Produktion einstellen?

Nein. Während das öffentliche Leben auf ein Minimum reduziert wurde, produzierten Rheinmetalls Waffenschmieden ununterbrochen weiter für den Tod. Es wurde weder auf die Gesundheit der dort Arbeitenden und ihrer Familien geachtet noch wurden die gesellschaftlichen Ressourcen für lebensnotwendige Prozesse freigehalten. Als Trittbrettfahrer will Rheinmetall in der Coronakrise durch den Verkauf von medizinischer Schutzkleidung an den Bund nun noch zusätzliche Profite einstreichen.

In diesem Jahr gab es eine Hauptversammlung, doch war diese ins Internet verlegt. Proteste fanden trotzdem statt, unter anderem wurde ein sofortiger Rüstungsstopp und statt dessen mehr Geld für den Gesundheitsbereich gefordert. Aber was soll mit den Fabriken geschehen, ließen die sich sinnvoll nutzen?

Ein Arbeiter von Rheinmetall erklärte uns, er würde viel lieber Fahrräder herstellen – das finde ich eine gute Idee. In den Werken könnten umweltfreundliche Fahrzeuge für den ÖPNV oder Krankenwagen anstelle von Panzern gebaut werden. Der Gedanke von Konversion bedeutet für uns vor allem, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter zukünftig Produkte für das Leben herstellen und nicht mehr für den Tod. Das blutige Geschäftsmodell von Rheinmetall hingegen lässt sich nicht umwandeln. Es gehört nach mehr als hundert Jahren endlich auf den Müllhaufen der Geschichte.