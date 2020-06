Der Guard trumpfte auf

imago images/BBL-Foto Extra für das Turnier rekrutiert: Bayern-Bezwinger Thomas Klepeisz (Ulm)

Nach 89 Tagen war die coronabedingte Zwangspause beendet, am Sonnabend drehten die Profibasketballer wieder Pirouetten unter den Körben. In der Basketballbundesliga (BBL) wird der Meistertitel ausgespielt, hierzulande ist das sonst nur noch in den Fußballigen der Fall. In der BBL allerdings läuft es nicht wie gewohnt. Ende April wurde die Hauptrunde annulliert, einen Absteiger gibt es nicht. Im Turnierformat ohne Zuschauer, aber mit eigens entwickeltem Hygienekonzept, 48 Seiten stark, geht’s nun weiter. Einziger Austragungsort ist die Heimstätte von Ligaprimus Bayern München. Spieler, Coaches, Unparteiische und Mitarbeiterstäbe sind in einem örtlichen Hotel kaserniert, rund 250 Menschen.

Nur zehn von 17 Ligateams gehen überhaupt an den Start. Die BBL hatte laut Geschäftsführer Stefan Holz bei dem kompakten Turnier »vor allem die Idee, auf Freiwilligkeit zu setzen«. Teams, die aufgrund finanzieller Risiken, ausgelaufener Spielerverträge oder warum auch immer keine Wiederaufnahme des Spielbetriebs wollten, blieben also verschont. Ein Pilotprojekt mit zahlreichen Unbekannten.

Das Programm ist dicht getaktet: 35 Spiele in drei Wochen. Der Modus recht simpel: In zwei Gruppen mit je fünf Teams spielt zunächst jeder gegen jeden. Die ersten vier jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale, die jeweils Letzten spielen um Rang neun. Im Viertelfinale triff der Sieger aus der Gruppe A auf den Vierten aus der Gruppe B, der Zweite aus der Gruppe A auf den Dritten der Gruppe B usw. Es gibt jeweils Hin- und Rückspiele, beide Ergebnisse ergeben das Endresultat. In Gruppe A spielen der FC Bayern München (Platz 1 bei Saisonunterbrechung), Hakro Merlins Crailsheim (3), EWE Baskets Oldenburg (5), BG Göttingen (9) und Ratiopharm Ulm (10). In Gruppe B treten die MHP Riesen Ludwigsburg (2), Alba Berlin (4), Rasta Vechta (6), Brose Bamberg (7) und die Fraport Skyliners Frankfurt (14) an.

Ganz widerspruchslos ging der Neustart nicht übers Parkett. Bastian Doreth, Nationalspieler der nicht teilnehmenden Medi Bayreuth und momentan Athletensprecher, monierte gegenüber sportschau.de die Kommunikationspolitik von Liga und Vereinen: »Die Spieler waren enttäuscht, dass sie außen vor gelassen und Sachen entschieden wurden, ohne sie einzubeziehen.« Viel mehr als ein Sturm im Wasserglas war das aber nicht.

Zum Auftakt setzte sich am Sonnabend nachmittag die BG Göttingen gegen die favorisierten Hakro Merlins Crailsheim mit 89:78 (51:42) durch. Matchwinner war Bennet Hundt (21). Der Jungnationalspieler der BG war mit 30 Punkten bester Werfer, eine persönliche Karrierebestleistung. »Der erste Dreier ist gleich reingegangen, von da an lief es«, sagte Hundt nach der Partie gegenüber dem Pay-TV-Sender Magenta Sport.

Abends musste Turnierausrichter und Titelverteidiger Bayern München im heimischen Dome überraschend eine Schlappe gegen Ratiopharm Ulm hinnehmen. 85:95 (40:41) stand nach der Schlusssirene auf der Anzeigetafel. Bei den erfolgsverwöhnten Bayern, die im regulären Saisonverlauf in 21 Spielen nur zwei Niederlagen einstecken mussten, lief wenig zusammen. Das Fehlen von Center Greg Monroe, der zur Zeit lieber bei seiner Familie ist, schien kaum kompensierbar. Der Ex-NBA-Star war mit 13,2 Punkten und 5,5 Rebounds im Schnitt einer der Topscorer im Team von Trainer Oliver Kostic. Garant für den Ulmer Sieg war der vom Ligakonkurrenten Basketball Löwen Braunschweig extra für das Turnier rekrutierte österreichische Nationalspieler Thomas Klepeisz. Der Guard trumpfte auf, erzielte 17 Punkte, versenkte vier von fünf Dreipunktewürfen.

Für Prognosen ist es noch zu früh, aber vielleicht erweist sich das experimentelle Turnierformat als gute Bühne für Favoritenstürze.