Kampfhunde im Krisenchaos

Hamad I Mohammed/REUTERS Bewegt Menschen und den Kapitalismus: das Automobil (Gebrauchtwagenhändler in Bahrain, 10.4.2019)

Die kürzlich erschienene siebzehnte Ausgabe der Theoriezeitschrift Exit beschäftigt sich in mehreren Beiträgen mit dem »Kollaps der Modernisierung« (Robert Kurz). Programmatisch ist dabei der gleich am Anfang des Heftes nachgedruckte Text »Freie Fahrt ins Krisenchaos« von Kurz aus dem Jahr 1994. Darin geht es um den Automobilismus als zentrales Bewegungselement kapitalistischer Ökonomie.

Wie Kurz damals schrieb, ermöglicht die Autoproduktion im Unterschied zur Eisenbahn und anderen Massenverkehrsmitteln eine profitable Kapitalverwertung bei hohem Ressourcenverbrauch. Zudem dient sie der Zurichtung der Konsumenten als individualistische Monaden, die sich am Steuer von »lackierten Kampfhunden« in der Situation alltäglicher Konkurrenz bewähren müssen. Die destruktiven Folgen des Autowahns samt seiner »männlichen« Komponenten hat Kurz seinerzeit präzise beschrieben; sie sind seitdem noch sichtbarer geworden.

Roswitha Scholz befasst sich mit ihrem Beitrag »Der Kapitalismus, die Krise … die Couch – und der Verfall des kapitalistischen Patriarchats« kritisch mit Slavoj Zizek, einem der gegenwärtig einflussreichsten Intellektuellen, sowie mit der von Zizek stark beeinflussten feministischen Autorin Tove Soiland. Der Artikel »Zum ungebrochenen Elend des Positivismus – Ein verspäteter Nachtrag zur ›Sokal-Affäre‹« von Thomas Meyer untersucht noch einmal den mehr als 20 Jahre alten Fall eines in einer wissenschaftlichen Zeitschrift lancierten Fake-Artikels. Leni Wissen beschreibt in »Zur Geschichte der Armenfürsorge« das Verständnis von »Arbeit« und »Nicht-Arbeit« sowie dessen Veränderung im Zuge der Entstehung und Entwicklung der kapitalistischen Warenwirtschaft. Zunehmend werde zwischen würdigen, das heißt arbeitswilligen, und unwürdigen, das heißt nicht arbeitswilligen, Armen unterschieden.

Weitere Beiträge stammen von Andreas Urban (»Überflüssigkeit als totale Institution – Zu Geschichte, Logik und Funktion des Altenheims«) und von Herbert Böttcher (»Auf dem Weg zu einer ›unternehmerischen Kirche‹ im Anschluss an die abstürzende Moderne«). Den Abschluss des Heftes bildet der Artikel »Vom Marsch in die Barbarei oder Der Osten als Buhmann« von Gerd Bedszent. In ihm zieht der Autor anlässlich des 30. Jahrestages der Annexion der DDR durch die Bundesrepublik Deutschland eine kritische, teils sarkastische Bilanz. Zwar meint er, das Verschwinden der DDR habe »systemische Ursachen« gehabt und sei »keinesfalls das Resultat« der Tätigkeit »fieser Verschwörer und westlicher Geheimagenten« gewesen. Die »Revolution von 1989« bezeichnet er allerdings als Farce, da sie außer kurzlebigen Vorstellungen von einem »demokratischen Sozialismus« keine eigenständigen Ideenträger hervorgebracht habe. In wesentlichen Abschnitten seines Beitrags thematisiert Bedszent dann die im Zuge der Deindustrialisierung Ostdeutschlands ausufernde Wirtschaftskriminalität sowie den anschließenden Vormarsch der Neonazis. Die in den 1990er Jahren noch häufig gestellte Frage nach einem dritten Weg zwischen Staatsökonomie und Totalität des Marktes beantwortet er, Kurz zitierend, mit der Forderung nach einer »Aufhebung des modernen warenproduzierenden Systems«.