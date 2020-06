Thomas Suen/REUTERS Hat nicht nur Bäume gepflanzt: Figur Deng Xiaopings in einer Ausstellung in Shenzhen (4.12.2018)

An tendenziöser Literatur über China mit oft reißerischen Titeln wie »Die Neuerfindung der Diktatur« fehlt es nicht, sachliche Analysen aber sind Mangelware. Einen nüchternen, wenn auch mit vielen persönlichen Anekdoten versehenen Blick auf die Volksrepublik wagt nun der ehemalige Wirtschaftsprofessor Wolfram Elsner mit »Das chinesische Jahrhundert«.

Mindestens seit der Reformpolitik Deng Xiaopings Ende der 1970er Jahre herrscht im Westen erbitterter Streit darüber, wie das dortige wirtschaftliche System zu charakterisieren sei. Die Einschätzungen oszillieren dabei zwischen »Turbokapitalismus« und »Sozialismus«. An genau diesem Punkt setzt Elsner mit einer detaillierten Beschreibung des ökonomischen Systems in China an. Wir erfahren Details über die chinesischen Fünfjahrespläne, die mit wirtschaftspolitischen Absichtserklärungen westlicher Legislaturperioden nicht verglichen werden können. Die Basis der planwirtschaftlichen Produktion ist dabei eine Mischung aus der gesamtwirtschaftlichen Unterordnung unter den Fünfjahresplan, der Kombination verschiedener Unternehmenstypen, dem staatlichen Kredit- und Finanzsystem und einem Netz sozialer Sicherheit.

Elsner zeigt anschaulich, dass es eine Art »Deal« zwischen Politik und privaten Unternehmern gibt: Dieser »besteht darin, dass (…) Unternehmer zwar individuell sehr reich werden dürfen, dass sie aus ihren hohen Profiten aber zur flächendeckenden Bereitstellung (…) von Infrastrukturen beitragen müssen«. In China gibt es grundsätzlich große staatseigene Unternehmen, sowie eine heterogene Menge von Unternehmen mit mehr oder minder privatem Charakter. Dazu gehören klassisch gewinnorientierte Großunternehmen, KMU (kleine und mittlere Unternehmen), Startups, aber auch genossenschaftliche Unternehmen wie die Township and Village Enterprises (TVE) oder »Non-Profit Entrepreneurship«. Die wichtigste Stütze der Unternehmen ist der Bankensektor, welcher »im wesentlichen aus der chinesischen Zentralbank, vier […] staatlichen Universalbanken« sowie aus neuen öffentlichen Spezialbanken besteht. Elsner zeigt plausibel, dass die Unternehmenspolitik der Banken im Einklang mit den Vorgaben der Politik und den Bedürfnissen der Unternehmen steht.

Eingebettet ist die Produktionssphäre in ein dichtes Netz sozialer Sicherungen, das aus familiären und lokalen Beziehungssystemen sowie dem relativ neuen Netz aus Kranken- und Sozialversicherung besteht. Die sprunghafte ökonomische Entwicklung kommt auch bei den Menschen an: Seit 2013 entstanden pro Jahr 13 Millionen neue, qualifizierte Arbeitsplätze; sowohl die Mindest- als auch Reallöhne stiegen deutlich.

Elsner analysiert völlig richtig, dass Wirtschaftspolitik in China holistisch gedacht wird. Deswegen beinhaltet sie nicht nur ein erfolgreiches Programm zur Beseitigung der absoluten Armut, das bisher über 800 Millionen Menschen geholfen hat, sondern auch Programme im Bereich der Ökologie und der »Smart Cities« – Gebiete, auf denen China weltweit führend ist. So werden dort beispielsweise pro Jahr mehr neue Bäume gepflanzt als im Rest der Welt zusammen. Damit soll auch die Wüste im Norden Chinas zurückgedrängt und neues Kulturland geschaffen werden.

Nicht nur durch diese »Green Great Wall« steigt die Lebensqualität in den Städten (schützt sie doch vor den Sandstürmen aus der Wüste Gobi), sondern auch durch Ausweitung der Elektromobilität in den Städten. Bis 2050 sollen keinerlei Verbrennungsmotoren mehr betrieben werden, pro Jahr werden schon jetzt 20 Millionen Verbrennungsmotoren aus dem Verkehr gezogen. Der wachsende Bedarf an mehr ÖPNV in den Städten macht ein kluges und digital verwaltbares Planen – etwa von Bevölkerungsbewegungen wie dem Pendelverkehr – erforderlich. So ist das Datensammeln der Behörden an öffentlichen Orten nicht in erster Linie Überwachung, sondern auch Teil einer ökologischen und städtebaulichen Gesamtstrategie.

Elsners Buch ist jedoch nicht ohne Schwächen. So findet sich der Anhang mit Artikeln zum Sozialpunktesystem, dem Arbeitsrecht und einem Überblick über die Geschichte Chinas gar nicht im Buch selbst, sondern im Internet, was nicht nur den Lesefluss empfindlich stört, sondern auch das Prüfen von Quellen unnötig erschwert. Die Auswahl der letzteren ist ohnehin etwas erratisch: Neben wissenschaftlicher Literatur finden sich auch dubiose Internetportale.

Alles in allem löst Elsner jedoch seinen Anspruch ein, China ohne Scheuklappen zu betrachten. Er plädiert für eine kritische Solidarität mit der Volksrepublik: Solidarität, wo Beijing verlogen angegriffen wird, Kritik, wo sie notwendig ist. Zu empfehlen ist Elsners Buch für jene kritischen Leser, die bereits Vorwissen zur VR China besitzen und tiefer in die Materie eintauchen wollen.