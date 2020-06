»Vier Jahre ›Kommunisten-Prozess‹ gegen TKP/ML«. Den zehn Angeklagten werden keine strafbaren Handlungen, sondern ausschließlich ihre Tätigkeit für eine Partei, die in der BRD nicht einmal verboten ist, vorgeworfen. Aber warum diese staatliche Verfolgungswut gegen türkische Oppositionelle? Onlinediskussion zur politischen Bedeutung und den Hintergründen des Prozesses. Heute, 8.6., 19 Uhr. Link zum Stream: openstreams.dev/#/Zukunfterkaempfen Info: zukunfterkaempfen.noblogs.org

»Übergabe der Gedenkstele am neuen Standort in Langenhorn«. Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die NS-Zwangsarbeit im »Hanseatischen Kettenwerk«, mit Redebeiträgen u. a. von Georg Chodinski (VVN-BdA Hamburg), Hans-Joachim Kroll (Grüner Saal e. V.) und Rachid Messaoudi (Die Linke). Dienstag, 9.6., 18 Uhr, Gehweg zwischen Langenhorner Chaussee 623–625 (Bürogebäude) und ZOB Ochsenzoll, Hamburg. Veranstalter: Die Linke u. a.

»Mit dem ÖPNV zum Licht am Ende des Tunnels«. Onlinevortrag und Diskussion zum Klimaschutz. Mit Mira Ball (Verdi), Hans-Christian Friedrichs (Verkehrsclub Deutschland) und Lou Töller (Fridays for Future). Dienstag, 9.6., 18.30 Uhr, über Zoom: https://igmetall.zoom.us/s/94935582588 oder per Telefon beitreten: 030 56795800, Webinar-ID: 949 3558 2588. Die Veranstaltung wird live über Facebook gestreamt. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung u. a.

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.