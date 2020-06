jW

Klimaprotest geht weiter

Zu jW vom 25.5.: »Die richtige Frage«

»Die Schülerinnen und Schüler, die gegen Gleichgültigkeit und Ignoranz in der Klimafrage demonstrierten, vermochten daran grundsätzlich nichts zu ändern«, schreibt Gerd Bedszent. Warum? Während der »Coronakrise« gab und gibt es Solidaritätschats, auch »Netzstreiks« und neuerdings eine virtuelle Public Climate School. Statt selbst in der Öffentlichkeit zu protestieren, wurden auf Plätzen Pappschilder ausgelegt (…). Und jetzt demonstrieren wir als Parents for Future endlich wieder auch real – mit Abstand! – in Köln. Dabei mag dort und in Hamburg, Berlin oder München auch öfter vom »System« und vom »Wachstumsfetisch« die Rede sein als in etlichen Dutzend kleinerer Orte. Ich empfand es bei Fridays for Future immer als angenehm, dass dort kein Gegensatz zwischen Einzelverhalten und Systemwechsel konstruiert wurde, dass das eher als gegenseitige Ergänzung erschien. Auf eine (…) Systemtransformation zu warten, während wir weder beim Verzehr von Lebensmitteln regionalen Produkten den Vorzug geben noch, sollten wir eines Tages wieder reisen, die nötige »Flugscham« entwickeln: Das wäre so verkehrt wie umgekehrt die Beschränkung aufs Individuelle. Als ich mich aber auf einer Kundgebung an ein Mikrophon wagte und der (…) Lufthansa-Rettung eine ökologisch begründete Absage erteilte, meldete sich prompt ein gewesener Betriebsrat des Konzerns – und strich ausgerechnet dessen angebliche Bedeutung im Güterverkehr heraus! (…)

Bernhard May, Solingen

Schlauchboote und Masken

Zu jW vom 25.5.: »Die Revolution fiel aus«

Vielen Dank für den Artikel von Gerhard Feldbauer zu den politischen Weichenstellungen im Nachkriegsitalien. Dazu eine kleine Ergänzung, was die Wahlresultate nach 1945 angeht: Von einem ehemaligen Kollegen (Jahrgang 1921) – Geschichts- und Lateinlehrer, Italien-Kenner und als Kriegsgefangener der British Army als Theaterkulissenbauer in Rimini eingesetzt – erfuhr ich, dass die US-Amerikaner über die katholische Kirche in großem Stil CARE-Pakete verteilen ließen. Was sicher dem »Don-Camillo-Verein« DC entscheidende Stimmenpakete zuführte. Genosse Georg Fülberth erlebte eine ähnliche Konstellation, als er in Marburg in den 90er Jahren mit Kohl-Intimus und Bundeskanzleramtsminister Friedrich Bohl um die Gunst der Wähler buhlte. Bohl hatte öffentlichkeitswirksam der DLRG-Ortsgruppe Schlauchboote überreicht. »Wie soll ich das jetzt kontern?« lautete der Stoßseufzer des (…) PDS-Konkurrenten. Was damals Rettungsboote waren, sind heute Covidmasken. Wenn der Klimawandel Fortschritte macht, könnten künftig wieder Rettungsboote bedeutsam werden.

Klaus Petri, Wetzlar

Faule Ausreden

Zu jW vom 4.6.: »Rechte marschiert auf«

Italien hat vor 74 Jahren die Monarchie als Steigbügelhalterin Benito Mussolinis entmachtet, und das wird kräftig gefeiert – recht so! In Deutschland liegen die Dinge leider anders: Der Steigbügelhalter Hitlers, der sogar mit SPD-Stimmen zum Reichspräsidenten gewählte Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, der (…) 1933 den Naziführer am frisch gewählten Reichstag vorbei zum Reichskanzler ernannte, obwohl (bzw. da) Faschisten und Monarchisten trotz blutigen Terrors nur 41 Prozent der Wählerstimmen und Mandate erreicht hatten, wird in Deutschland und sogar im »rot-rot-grün« regierten Berlin weiter verehrt: vor allem durch den Hindenburgdamm im Südwesten Berlins. Der könnte längst Hans-Paasche- oder Georg-Elser-Damm heißen oder nach einem anderen (…) Widerstandskämpfer benannt sein – wenn man nicht den Senat, der im Berliner Osten längst alle »kommunistischen« Ehrennamen per Bürgermeisterdekret beseitigt hat, zu dieser Jagd tragen müsste wie einen kranken Hund! Da ist dann angeblich »nur der Bezirk Steglitz-Zehlendorf zuständig« – und leider regiert dort die CDU … Alles faule Ausreden!

Volker Wirth, Berlin

Fetisch der Gewalt

Zu jW vom 5.6.: »Keine Barbies«

»Das MMA-Publikum ist eben vor allem ein männliches mit patriarchalen Gewohnheiten«, heißt es in dem Artikel. Exakt, und die (…) seit Jahren gewachsene Popularität dieses »Sports« ist meines Erachtens eines der vielen Begleitsymptome der wachsenden faschistischen und proto- oder kryptofaschistischen Einstellungen in der Bevölkerung (…). Mixed Martial Arts (MMA) sind die Zelebration eines Gewaltfetischs von entsprechend gestrickten Männern. Gegen dieses brachiale Sich-die-Fresse-Polieren ist das klassische Boxen eine regelrecht feingeistige Angelegenheit.

Ralf Schuster, Onlinekommentar

Funke am Pulverfass

Zu jW vom 4.6.: »›Auch hier sehen Leute nicht mehr tatenlos zu‹«

In den USA werden Menschen aus rassistischen Gründen von Polizisten ermordet – nicht erst heute. Das hat aber noch nie zu einem so großen Aufstand geführt, wie wir ihn jetzt erleben. Die ökonomische und soziale Armut ist der »Motor«, der die Menschen zu Hunderttausenden auf die Straße bringt. George Floyd war »nur« der Funke, der das »Pulverfass« zur Explosion brachte. Die extreme Armut in den USA ist das Ergebnis neoliberaler Politik. Die Mehrheit der US-Amerikaner ist verschuldet und von Arbeitslosigkeit bedroht. Viele haben zwei Jobs, weil einer nicht ausreicht. Auch Polizisten und Armeeangehörige sind von Armut bedroht. (…) Das führt dazu, dass es vielfach zu Befehlsverweigerungen kommt. Der Aufstand erzeugt auch Widersprüche bei den Politikern. Einige wollen den Aufstand mit Waffengewalt niederschlagen, andere mit den Aufständischen reden. Im Augenblick sind die Aufständischen dabei, sich zu organisieren. Als Forderung haben sie das Zehn-Punkte-Programm der damaligen »Black Panther« übernommen. (…) Es geht um Freiheit, Beschäftigung, ein Ende des Ausplünderns der schwarzen Gemeinschaft, Wohnungen, Erziehung, ein Ende der Polizeibrutalität und die Freilassung aller Schwarzen aus den Gefängnissen … Das geht weit über die Forderungen antirassistischer Politik hinaus.

Manfred Guerth, Onlinekommentar