Aus der Müllgrube

In Relikten eines römischen Militärlagers in Krefeld haben Archäologen eine acht Zentimeter große Tonfigur entdeckt, eine Darstellung der ägyptischen Göttin Isis. Sie sitzt auf einem Thron, hat ein Kind auf dem Schoß – »das Vorbild für unsere Maria mit dem Jesuskind«, erklärte Stadtarchäologe Hans-Peter Schletter. Das kleine Relief gehört zu einem Tonkrug, der in einer Müllgrube aus der Antike entdeckt wurde. (dpa/jW)