Lohnende Stilentspannung

imago/ZUMA Press Sci-Fi-Nerds mit Wumms: Rush bei einem Auftritt im Jahr 2013

Rush haben als kanadischer Holzfällertrupp angefangen, ihr rappelndes Hohelied auf den »Working Man« hatte schon fast etwas Onomatopoetisches. Hier waren die Instrumente noch grobes Handwerkszeug, hier wurde verdammt noch mal gearbeitet. Aber aus den Arbeitern der Faust entwickelten sich bald ziemlich verkopfte Sound- und Kompositionsbastler, das lag auch an Neil Peart, dem neuen Schlagzeuger, der Krummtaktiges mit beneidenswerter Nonchalance runterknüppelte und so den musikalischen Ambitionen von Geddy Lee und Alex Lifeson ein entsprechendes Fundament geben konnte.

Alle wollten »progressiv« sein Mitte der Siebziger, Rush waren es. Ihre Songs wurden länger, komplexer, und ihre Liedtexte, um die sich ebenfalls meistens Peart kümmerte, erzählten ausufernde Sci-Fi- und Fantasy-Sagas, die gelegentlich auch mal mit den rechten, elitären Axiomen der Bestsellerautorin Ayn Rand verschnitten waren. Das Ergebnis war Nerd- und Spinnerkram, hat nie einer ernst genommen.

Bei »Permanent Waves« machte sich dann eine leichte Stilentspannung bemerkbar. »Begin the day / With a friendly voice / A companion, unobtrusive / Plays that song that’s so elusive / And the magic music makes your morning mood«. Gleich im Opener das Glück des Radiohörens zu besingen, und das in Form einer für Rush-Verhältnisse fast geradlinigen, zumindest sehr eingängigen Komposition, ist ein marketingtechnischer Geniestreich. Einen Song wie »The Spirit of Radio« muss man aber auch erst mal schreiben können. Er lief sogleich in Heavy Rotation und konnte mit seinem humoristischen Reggae-Exkurs und den New-Wave-Keyboards tatsächlich als eine Art Indikator gehört werden für eine zeitgenössische Neujustierung des Bandsounds, die schon auf die Synthesizeropulenz späterer Alben (»Signals« etc.) vorausweist.

Auch wenn das Trio kommerzielles Kalkül selbstredend stets geleugnet hat, zahlte sich diese sanfte Modernisierung ihres Seventies-Prog-Hardrocks monetär durchaus aus. »Permanent Waves« war ihr erfolgreichstes Album bis dahin. Ein klassisches Übergangswerk, das mit den längeren Suiten »Jacob’s Ladder« und »Natural Science«, aber auch dem rhythmisch intrikaten »Freewill« noch genügend instrumentale Kabinettstückchen, kompositorische und lyrische Verstiegenheiten parat hatte, aber eben auch eine beeindruckende Melodiedichte selbst bei den komplexeren Stücken.

Die Edition zum 40. Jubiläum offeriert das bereits bekannte 2015er Remaster des Originalalbums und ein Livealbum, das während der anschließenden Welttournee 1980 an drei Abenden in Manchester, London und St. Louis aufgenommen und von ihrem ehemaligen Hausproduzenten Terry Brown jetzt abgemischt wurde. Die Qualität der Aufnahmen ist heterogen, das Manchester Apollo klingt deutlich frischer als das Hammersmith Odeon in London. Neben Klassikern wie »Xanadu« und natürlich »Closer to the Heart« spielten sie die genannten vier Standards vom damals aktuellen Album in teilweise frenetischen Versionen. Bei »The Spirit of Radio« gibt es Szenenapplaus, die Breaks kommen auf den Punkt, und trotzdem klingen sie wie eine schwitzende Rockband und nicht wie Orchestermusiker. Vor allem weil Neil Peart beweist, dass man ein Träumer und Sci-Fi-Nerd sein und trotzdem ordentlich Wumms haben kann.