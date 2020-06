Endlose Kriege

Boris Roessler/dpa Die US-Airbase Ramstein in Rheinland-Pfalz

Hochsymbolisch, aber bedeutungslos. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung kommentierte den angeblich bevorstehenden Abzug von US-Truppen aus der Bundesrepublik kühl und arrogant: »Auf die Sicherheit Deutschlands hätte ein solcher Schritt unmittelbar keine nennenswerten Auswirkungen, er würde eher dem amerikanischen Militär selbst zu schaffen machen.« Es verfüge hierzulande über gut ausgebaute und fuktionierende Einrichtungen, auf die es dann verzichten oder diese »oder anderswo (Polen?) wieder aufbauen müsste«. An der strategischen Lage in Europa würde sich »im Grundsatz erst einmal nichts ändern«. Politisch allerdings wäre Trumps Vorhaben »ein weiterer Tiefschlag für die Beziehungen zu Deutschland, auch zu den Verbündeten insgesamt«.

So sahen das auch US-Militärs und Politiker, die sich gegenüber dem Wall Street Journal (WSJ) geäußert hatten. Die Zeitung berichtete am Freitag zuerst über das Memorandum, in dem Trump das Pentagon angewiesen habe, bis zum September etwa 9.500 der aktuell 34.500 US-Soldaten aus der Bundesrepublik abzuziehen. Nach gegenwärtiger Praxis, so das WSJ, betrage die Höchstzahl von ständig oder zeitweilig hier stationierten GIs 52.000, zukünftig solle bei 25.000 Schluss sein. Die relative Gelassenheit, mit der Berlin und Warschau auf die Zahlen reagierten, zeigt, dass sie wahrscheinlich zutreffen. Der kürzlich zurückgetretene US-Botschafter Richard Grenell hatte seit langem auf einen solchen Schritt gedrängt. Die PiS-Regierung in Polen, wo jetzt rund 5.000 US-Soldaten stationiert sind, dürfte sich allerdings mehr ausgerechnet haben als die etwa 1.000 von den 9.500 Soldaten, die das dort »Fort Trump« genannte US-Kontingent verstärken sollen. Die übrigen gehen zurück in die USA. Polens Regierung machte am Wochenende gute Miene zum Spiel.

Irritierend dürfte für alle US-Verbündeten weltweit sein, dass die Truppenverschiebung ziemlich plötzlich beginnt. Das WSJ zitierte anonym einen »hohen deutschen Vertreter des Verteidigungsressorts«: »Wir wussten immer, dass Trump auskeilen würde, wenn er innenpolitisch unter Druck gerät, aber wir dachten, er würde zuerst aus Afghanistan abziehen.« Das stützte sich auf die Ankündigung in Trumps endlosem Wahlkampf, US-Truppen aus den »endlosen Kriegen« am Hindukusch und im Nahen und Mittleren Osten abzuziehen.

Kann sein, dass der Wahlschlager noch ausgepackt wird, kann auch nicht sein. Ob Trump demnächst weiß, was er anwies, interessiert ihn selbst am wenigsten. Seine Heckenschützen-Präsidentschaft ist Symptom für einen in Teilen gescheiterten Staat, in dem nur eins sicher ist: Der Rüstungsetat erreicht jährlich neue Rekordhöhen, und der Baulöwe am Atomknopf begeistert sich wie am 15. Mai an neuen »Super Duper Raketen«. Die endlosen Kriege gehen weiter – demnächst vielleicht zu Hause. Da kommen die Rückkehrer richtig.