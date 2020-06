London beschwert sich

Francois Lenoir/REUTERS Will London keine Sonderrolle zugestehen: EU-Chefunterhändler Michel Barnier (Brüssel, 15. Mai 2020)

Wenn am 19. Juni der Rat der Europäischen Union seine nächste Sitzung per Videokonferenz abhält, werden die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem ehemaligen Mitgliedstaat Großbritannien Diskussionspunkt sein. Rund um diesen Termin wird es auch eine Unterredung zwischen Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geben. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge wird man feststellen, dass nicht viel vorwärtsgekommen ist.

Dabei drängt im Hinblick auf den »Brexit« wieder einmal die Zeit. Am 31. Dezember läuft die vereinbarte Übergangsperiode aus. Ab dann wird Großbritannien auch in wirtschaftlichen Belangen endgültig zum Drittstaat, zwischen der Inselmonarchie und der EU müssen dann Zollkontrollen stattfinden. Bislang ist vorgesehen, dass am 1. Januar 2021 ein Freihandelsabkommen zwischen beiden Seiten in Kraft tritt. Das Problem: Selbst in grundlegenden Fragen besteht keine Einigkeit, der Beschluss eines Vertragswerkes scheint in weiter Ferne zu liegen. Johnson hatte der britischen Bevölkerung im Wahlkampf ein »ofenfertiges« Freihandelsabkommen versprochen.

Nichts vorzuweisen

Doch es gibt nichts, was in den Ofen geschoben werden kann, man streitet immer noch über die Zutaten. London möchte schnellstmöglich von EU-Regeln, Richtlinien und Gesetzen abweichen und außerdem über den Zugang zu Fischereigewässern selbst bestimmen können. Die EU verlangt von Großbritannien jedoch eine größtmögliche Annäherung an EU-Gesetze. Einerseits will man in Brüssel die Entstehung einer mit dem Binnenmarkt konkurrierenden Niedriglohnökonomie auf den britischen Inseln verhindern, andererseits dem britischen Staat Eingriffe bei Industrieunternehmen bis hin zu Verstaatlichungen verbieten. Betrachtet man die in den vergangenen Monaten auf beiden Seiten des Ärmelkanals durchgeführten drastischen staatlichen Interventionen zur Rettung von durch Covid-19 in Bedrängnis geratenen Großkonzernen entbehrt letzteres nicht einer gewissen Ironie.

Symptomatisch für die Verhandlungsatmosphäre ist ein Austausch von offenen Briefen zwischen Großbritanniens Chefunterhändler David Frost und seinem EU-Gegenspieler Michel Barnier. Darin beschwerte Frost sich darüber, dass die EU Großbritannien schlechter behandele als andere Länder, welche Verhandlungen mit dem Machtblock geführt hätten. Die EU biete London nur ein »Handelsabkommen von relativ niedriger Qualität« an. Barnier reagierte darauf, es gebe »kein automatisches Recht auf die Vorteile, welche die EU in anderen Kontexten und unter anderen Umständen oft sehr verschiedenen Partnern« zugestanden habe.

Unterschiedliche Auffassungen bestehen auch weiter im Umgang mit Nordirland. Im Mai veröffentlichte die britische Regierung ein Dokument, in welchem sie ihre Vorgehensweise zur Umsetzung des im Rahmen des EU-Austrittsvertrages beschlossenen »Nordirland-Protokolls« vorstellte. Darin wird mehrfach die Zugehörigkeit Nordirlands zum Vereinigten Königreich betont. Das Land müsse als »einheitliches Zollterritorium funktionieren«. Dies bedeute zwar die Notwendigkeit von Kontrollen, etwa bei der Lieferung landwirtschaftlicher Produkte von Großbritannien nach Nordirland. Aber: »Es wird keine neue physische Zollinfrastruktur geben, und wir sehen keinen Grund, eine zu errichten.« Dieser Satz ist im Dokument extra unterstrichen.

Spannend ist auch der Absatz zu staatlichen Hilfen. Darin hält Großbritannien fest, dass für Nordirland diesbezügliche EU-Gesetze »in bestimmten Fällen weitergelten, wenn es für den Handel zwischen EU und Nordirland relevant ist«. Dies betreffe ausschließlich den Güterverkehr und den Stromhandel. Ansonsten käme Nordirland aber »in den Genuss neuer Flexibilität in bezug auf eine Unterstützung für seine Dienstleistungsbranchen«.

Hier gibt sich die EU, die von Großbritannien in den vergangenen Wochen immer wieder »mehr Flexibilität« bei den Verhandlungen eingefordert hat, sehr inflexibel. Es müsse »rigorose Zoll- und Regulationskontrollen in Nordirland geben«, zitierte etwa die Financial Times am 20. Mai Barnier. Mit dem britischen Ansatz ist man erklärtermaßen unzufrieden.

Verlängerung gefordert

Doch auch in Nordirland selbst wachsen die Bedenken. Das nordirische Regionalparlament Stormont beschloss Anfang Juni gegen die Stimmen der unionistischen DUP- und UUP-Parteien die Forderung nach einer Verlängerung der Übergangsperiode. Nordirische Unternehmerverbände verlangen inzwischen eine Fristverlängerung um sechs Monate. Dies sei nötig, weil die Coronapandemie die Finanzreserven nordirischer Unternehmen habe schmelzen lassen, so die »Northern Ireland Business Brexit Working Group«, welche nach eigenen Angaben 90 Prozent der in Nordirland tätigen Unternehmen vertritt. Die Forderung nach einer Fristverlängerung ist nicht auf Nordirland beschränkt. Sie wird auch von Londons sozialdemokratischem Bürgermeister Sadiq Khan aufgestellt.

Während Großbritanniens konservative Regierung derlei Vorstöße bislang abwehrt – schließlich hat man den letzten Parlamentswahlkampf mit dem Slogan »den Brexit erledigen« haushoch gewonnen –, zeigt sich die EU aufgeschlossen. Am 25. Mai schickte Barnier einen Brief an Abgeordnete der Oppositionsparteien im britischen Unterhaus, worin er erklärte, dass der Beschluss einer Verlängerung bis zum 1. Juli möglich sei. Großbritannien müsse dann aber Finanzbeiträge an die EU leisten. Genau dies wäre aber für die Tories eine große Niederlage.