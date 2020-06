»Enough is Enough! – There can be no Peace without Justice!« Protestkundgebung gegen Rassismus, auch in Gedenken an George Floyd und viele andere, die weltweit rassistisch motivierten Morden zum Opfer fielen. Sonnabend, 6.6., 15 Uhr, Rathauspl., Hamburg. Aufrufer: Black Community Hamburg

»Köln sagt nein zur AfD – Kein Platz für rassistischen Wahlkampf!« Mahnwache und Protestkundgebung gegen die Wahlversammlung der AfD im Kölner Gürzenich als Zeichen gegen Rassismus und rechte Hetze. Sonntag, 7.6., ab 8.30 Uhr, am Heumarkt, Köln. Veranstalter: Köln gegen rechts

»Datteln IV, AKW Lingen und Uranmüllexporte stoppen!« Ein neuer Rissefund im AKW und weiterer Uranmüll, der von Gronau durch Münster nach Russland rollt. Kundgebung vor dem Büro der Bundesumweltministerin und Fahrraddemo gegen Kohleabbau und Atommülltransporte. Sonntag, 7.6., ab 14 Uhr, Kreuzung Alfred-Krupp-Weg/Roddestr. am Güterbahnhof, Münster. Veranstalter: Anti-AKW- und Klimaschutzinitiativen Münster u. a.

»Antikapitalistisches Klimatreffen«. Für den Klimawandel sollen die zahlen, die ihn auch verursacht und die Jahrzehnte am Zerstören der Umwelt verdient haben: Großkonzerne aus Energie-, Verkehrs-, Nahrungsmittelbranche u. v. a. m. Austausch- und Vernetzungstreffen, Dienstag, 9.6., 19 Uhr, »Barrio Olga Benario«, Schlierseestr 21, München. Veranstalter: München anders – Raum, Kultur, Soziales e.V.

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.