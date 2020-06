Verschieben und kürzen

imago images/ITAR-TASS Der Verkehr auf den Moskauer Autobahnen wird seit April digital gesteuert, nun will die Regierung auch den Arbeitsmarkt neu regeln (Moskau, 15.4.2020)

Auch Russland hat jetzt ein umfangreiches Programm zur Konjunkturstützung aufgelegt. Wie russische Medien Anfang dieser Woche berichteten, will der Staat bis Ende 2021 sieben Trillionen Rubel (ca. 91 Milliarden Euro) in die Hand nehmen, um die Wirtschaft erst zu stabilisieren und dann wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Ziel ist es, die Arbeitslosigkeit wieder auf unter fünf Prozent zu reduzieren und ein Wachstum um 2,5 Prozent für 2021 zu generieren. Wie Präsident Wladimir Putin in einer im Fernsehen übertragenen Besprechung mit Regierungschef Michail Mischustin sagte, soll das Programm mit einer Laufzeit von 18 Monaten zum 1. Juli in Kraft treten.

Wasser saufen

Allerdings besteht nur ein knappes Drittel dieses Pakets (umgerechnet 26 Milliarden Euro) aus tatsächlich zusätzlichen Ausgaben. Der größere Rest sind teils vorgezogene Ausgaben aus dem Modernisierungsprogramm der »Nationalen Projekte«, teils vom Staat hingenommene Mindereinnahmen aus Steuersenkungen und -stundungen. Sie als Konjunkturspritze zu betrachten hat methodisch den großen Haken aller angebotsorientierten Finanzpolitik: Man kann – um den einstigen Bundesfinanzminister Hans Eichel zu bemühen – zwar Pferden Wasser hinstellen, besitzt aber nicht die Sicherheit, dass sie es auch saufen. Im Klartext: Unternehmen Geld zu belassen, das sie ohnehin nicht verdienen, hat Züge einer Luftbuchung. Die Regierung ist sich dieser Gefahr durchaus bewusst. Die Moskauer Tageszeitung Vedomosti, der der Plan zugespielt wurde, zitiert das Regierungspapier mit der Aussage, alles stehe und falle damit, ob es gelinge, den Rückgang der zahlungskräftigen Nachfrage zu stoppen. Diverse Moskauer Kapitalmarktexperten und Fondsmanager wandten sich mit dem Argument gegen erhöhte Zahlungen an die Bevölkerung, dass nicht gesichert sei, dass die Leute zusätzliches Geld auch tatsächlich ausgäben und nicht ins »Angstsparen« verfielen.

Die direkten Staatsausgaben sollen vor allem in die Infrastruktur fließen. So soll in vier Jahren eine neue Autobahn von Moskau nach Kasan gebaut und der dritte Moskauer Autobahnring (vierter Verkehrsring) bis Ende 2021 fertiggestellt werden. Mit Staatsmitteln sollen auch Investitionen der russischen Industrie in neue Maschinen und Anlagen finanziert werden, die in den »Nationalen Projekten« bereits budgetiert waren. Für sozialpolitische Leistungen an die Bevölkerung sind etwa neun Milliarden Euro vorgesehen, fast doppelt so viel soll kleinen und mittleren Betrieben das Überleben sichern. Letzteres gemäß der liberalen Doktrin vor allem, indem sich der Staat mit Steuerprüfungen und anderen »Belästigungen« der Geschäftswelt zurückzuhalten verspricht.

Parallel will die Regierung das Arbeitsrecht »entrümpeln« und es »flexibler« gestalten: etwa durch die Zulassung von befristeten Arbeitsverträgen und die verstärkte Einführung von Heim- und Teilzeitarbeit. Die Versetzung von Beschäftigten innerhalb eines Unternehmens soll erleichtert werden, ebenso die Kündigung. Letzteres mit der ideologischen Hoffnung, dass auch schneller wieder eingestellt werde, wenn einfacher entlassen werden könne. Die sozialpolitischen Veränderungen, die die Coronakrise ausgelöst hat, will die Regierung zum Hebel einer strukturellen Modernisierung machen: So soll der im Zuge der Coronamaßnahmen von 17 auf 26 Prozent der Beschäftigten gestiegene Anteil der im Homeoffice arbeitenden Personen auf mindestens diesem Niveau gehalten werden.

Sozialleistungen kürzen

Zur Rationalisierung der Sozialpolitik soll eine zentrale Sozialverwaltung geschaffen werden, die die Zahlungen aus föderalen, regionalen und kommunalen Budgets zusammenführt. Sie soll dafür zu sorgen, dass Sozialleistungen die »wirklich Bedürftigen« erreichten – also in der Praxis gekürzt werden. Zur Begründung schrieb Ministerpräsident Mischustin in dem Konjunkturplan, es gebe in Russland heute über 100 verschiedene Sozialleistungen, und der Anteil der Sozialtransfers am Einkommen der Bevölkerung liege mit 19 Prozent heute auf dem höchsten Wert seit 1970. Dabei erreiche die heutige Sozialleistungsquote drei Prozent des russischen Sozialprodukts, aber nur ein Viertel davon gehe an »wirklich Bedürftige« (nach staatlicher Definition); vom Rest profitierten Leute, die diese Hilfe gar nicht nötig hätten. Mischustin stützte sich an dieser Stelle auf Berechnungen der Weltbank, die um Begründungen für Sozialkürzungen nie verlegen ist.

Zusammengefasst prägt das russische Konjunkturpaket die Hoffnung, aus der Krise eine Chance machen zu können. Die Erschütterung der herkömmlichen Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur durch die Krise soll den Ausgangspunkt für eine allgemeine Modernisierung und stärkere Digitalisierung der russischen Volkswirtschaft bilden. Angesichts der Ungewissheit der makroökonomischen Erwartungen, die dem Programm zugrunde liegen, ist es nur konsequent, dass die konkretesten Elemente des Programms die zur »Rationalisierung« des Arbeitsrechts und der Sozialpolitik sind.