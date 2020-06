Trauer und Wut

Julio Cortez/AP/dpa »Alle wollen Gerechtigkeit für George, wir wollen Gerechtigkeit für George, er wird sie bekommen«: Philonise Floyd spricht am Sarg seines Bruders George Floyd (Minneapolis, 4.6.2020)

Familie und Freunde haben am Donnerstag (Ortszeit) mit einer emotionalen Trauerfeier im US-Bundesstaat Minnesota Abschied von George Floyd genommen. Vor seinem aufgebahrten Sarg gipfelten persönliche Worte im Appell, den Kampf gegen die Benachteiligung von Afroamerikanern nach Floyds Tod durch einen brutalen Polizeieinsatz zu intensivieren. Zum Abschluss der Trauerfeier in Minneapolis stand die Gemeinde für acht Minuten und 46 Sekunden schweigend – solange, wie der weiße Polizeibeamte Derek Chauvin sein Knie brutal in Floyds Nacken gedrückt hatte.

Der prominente Bürgerrechtler Al Sharpton kündigte aus diesem Anlass einen neuen »Marsch auf Washington« an. Dieser solle am 28. August stattfinden, dem 57. Jahrestag der Kundgebung von 1963, bei der Martin Luther King die Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen eingefordert hatte. Der Bürgerrechtler hatte damals rund 250.000 Anhänger in die US-Hauptstadt geführt.

Im ganzen Land gingen unterdessen erneut Tausende Menschen auf die Straßen, um für ein Ende von Polizeigewalt, Rassismus und anhaltender Ungleichheit zu demonstrieren. Vor dem Weißen Haus in Washington wurden die Sicherheitsmaßnahmen mit Hunderten Nationalgardisten und schwer ausgerüsteten Einsatzkräften nochmals verstärkt. Trotz alltäglicher Polizeigewalt gegen Protestierende sorgte am Donnerstag ein Fall aus Buffalo für Empörung: Ein Video zeigt einen 75jährigen weißen Mann bei einer Kundgebung, der von zwei Polizisten gestoßen wird und blutend am Boden liegenbleibt. Die Beamten seien suspendiert worden, twitterte Bürgermeister Byron W. Brown. Der Demonstrant sei in einem ernsten, aber stabilen Zustand.

Chauvin und drei weitere an dem Einsatz gegen Floyd beteiligte Polizisten wurden inzwischen festgenommen und angeklagt. Nach Erhöhung der Anklage auf Mord zweiten Grades erwarten Chauvin bis zu 40 Jahre Haft. Die drei anderen Beamten sind wegen Beihilfe zu einem Tötungsdelikt angeklagt. Der Generalstaatsanwalt von Minnesota, Keith Ellison, dämpfte jüngst jedoch die Erwartungen: »Diesen Fall vor Gericht zu bringen wird nicht leicht«, und es werde schwierig, »einen Schuldspruch zu erzielen«. Der Jurist betonte: »Wir arbeiten an diesem Fall mit einem Ziel zusammen: Gerechtigkeit für George Floyd.«

Donald Trump muss sich derweil wegen des gewaltsamen Polizeieinsatzes gegen Demonstranten vor dem Weißen Haus am Montag verantworten. Die US-Bürgerrechtsorganisation ACLU reichte am Donnerstag Klage gegen den Präsidenten, Justizminister William Barr und Verteidigungsminister Mark Esper ein. Trump habe sich einer »kriminellen Attacke« auf Demonstranten schuldig gemacht, erklärte der ACLU-Vertreter Scott Michelman. Barr verteidigte am Donnerstag das Vorgehen. Dies habe nichts damit zu tun gehabt, dass Trump sich danach zu Fuß zu der Kirche begeben habe, beteuerte er. Zudem versuchte er erneut vom eigentlichen Problem abzulenken und erklärte, dass »die Antifa und ähnliche extremistische Gruppen« an einer Spaltung der US-Gesellschaft arbeiteten. (dpa/AFP/Reuters/jW)