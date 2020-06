NATO schießt wieder

Mohssen Assanimoghaddam/dpa/picture alliance 3.000 Soldaten aus 19 Staaten üben mit 27 Kriegsschiffen sowie 28 Flugzeugen und Hubschraubern den Aufmarsch gen Osten: Geschützturm der Fregatte »Lübeck«

Schluss mit der pandemiebedingten Manöverpause: An diesem Wochenende starten die westlichen Mächte neue Kriegsübungen für einen etwaigen Waffengang gegen Russland. In Kiel beginnt unter Beteiligung der deutschen Marine das Ostseemanöver »Baltops 2020«, bei dem Kämpfe gegen eine militärische Großmacht geprobt werden. Am Freitag nahmen Truppen aus Polen und aus den USA das Großmanöver »Defender Europe 20« teilweise wieder auf. Eine Absage von »Baltops« wegen der Pandemie komme nicht in Frage, heißt es bei beteiligten Militärs: Sie wäre »ein Rückschlag für die USA und die NATO«, wird US-General Tod D. Wolters, NATO-Oberbefehlshaber in Europa, zitiert.

An »Baltops 2020« – das Kürzel steht für »Baltic Operations« – beteiligen sich in diesem Jahr rund 3.000 Soldaten aus insgesamt 19 Staaten mit 27 Kriegsschiffen sowie 28 Flugzeugen und Hubschraubern. Die deutsche Marine ist mit der Fregatte »Lübeck« und mit weiteren Kriegsschiffen sowie mit einem Seefernaufklärer vom Typ »Orion« involviert. Geübt werden zum Beispiel U-Boot-Abwehr und Luftverteidigung – also Kämpfe gegen Waffensysteme, wie sie typischerweise eine militärische Großmacht besitzt. Das Manöver, das in diesem Jahr – das einzige pandemiebedingte Zugeständnis – nur auf See und in der Luft stattfindet und auf Landeübungen verzichtet, soll bis zum 16. Juni andauern. Geführt wird es von den USA; eingebunden sind neben den 17 NATO-Staaten auch Finnland und Schweden, was einmal mehr bestätigt, dass deren offizielle Neutralität nur auf dem Papier besteht. Gegen wen die Kriegsübung gerichtet ist, liegt auf der Hand: Der einzige Ostseeanrainer, der im Konflikt mit westlichen Mächten liegt, ist Russland. Dabei haben die »Baltops«-Manöver antirussische bzw. antisowjetische Tradition: Erstmals wurden sie im Jahr 1971 veranstaltet, um die Kriegsfähigkeit der NATO in der Ostsee zu üben und zu demonstrieren.

Bereits am Freitag haben die Streitkräfte der Vereinigten Staaten und Polens auch das Manöver »Allied Spirit« gestartet, das auf dem Truppenübungsplatz Drawsko Pomorskie stattfindet und bis zum 19. Juni dauert. Beteiligt sind 4.000 US-amerikanische und 2.000 polnische Soldaten; geprobt werden eine polnische Luftlandeoperation und eine gemeinsame Flussüberquerung der Truppen beider Staaten in Divisionsstärke. »Allied Spirit« sollte ursprünglich in das Großmanöver »Defender Europe 20« integriert werden, mit dem die USA die Verlegung von 20.000 Soldaten über den Atlantik und ihren anschließenden Durchmarsch in Richtung russische Grenze proben wollten, und zwar mit umfassender Beteiligung ihrer europäischen Verbündeten, darunter Deutschland. Zwar ist »Defender Europe 20« wegen des Ausbruchs der Covid-19-Pandemie letztlich abgebrochen worden; die US-Streitkräfte bzw. diejenigen Truppen, die es noch über den Atlantik geschafft hatten, führen es jedoch auf kleinerer Flamme unter dem Namen »Defender 20-plus« fort.

Nebenbei: Die Kriegsübungen finden genau 30 Jahre nach dem Höhepunkt der Verhandlungen darüber statt, ob die Bundesrepublik nach der Übernahme der DDR weiter der NATO angehören dürfe. Der sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow hatte Anfang Juni 1990 erkennen lassen, er sei bereit, der NATO-Mitgliedschaft einer vergrößerten Bundesrepublik Deutschland zuzustimmen. Klar war aber, dass Moskau eine weitere NATO-Osterweiterung ablehnen werde. Dass es sich aus gutem Grund querzustellen suchte, belegen nun erneut die aktuellen, gegen Russland gerichteten Manöver.