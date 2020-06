Sommerheft von Wir Frauen erschienen

Bochum. Das weite Feld »Gewalt« ist Schwerpunktthema des diesjähirgen Sommerhefts der in Bochum erscheinenden Zeitschrift Wir Frauen. Der Gewalt gegen Frauen, Lesben, Trans- und Intersexuelle widmen sich Beiträge wie »Antifeminismus und Rechtsextremismus – eine tödliche Mischung« und »Erfassung von Hasskriminalität gegen LSBTIQ* in Deutschland« . Daneben geht es hier auch um »Das Potential revolutionären Aufbegehrens« und entsprechende Impulse aus Argentinien, wo seit 2015 Hunderttausende gegen Femizide auf die Straße gehen. Weitere Themen sind »systemrelevante Berufe«, in denen vor allem Frauen arbeiten, die aber trotz erhöhter »Sichtbarkeit« in der Coronakrise schlecht bezahlt sind, und die geschlechtsspezifische Gewalt in Kriegen. In der Rubrik »Herstory« werden die italienische Tatortfotografin Letizia Battaglia, die vor allem Mafiaverbrechen dokumentierte, und die kürzlich verstorbene Dichterin Margret Gottlieb porträtiert. (jW)