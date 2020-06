»Ausnahme und Zustand #7 – Rassisms erstickt Demokratie / Seenotrettung an der Kette«. Onlinevortrag und Diskussion mit Bafto Sarbo (ISD Bund e. V.) und Mattea Weihe (Sea-Watch). Bafto Sarbo spricht über die Dimensionen von Rassismus und Polizeigewalt in den USA und der Bundesrepublik. Mattea Weihe erzählt von ihren Einsätzen auf der »Sea-Watch 3« und die Seenotrettung in der aktuellen Krise. Heute, 5.6., 16 Uhr, https://youtu.be/WcLakHVTSFI Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung

»Offenes Neukölln 2020«. Onlinefestival unter Beteiligung von rund 100 Initiativen und Vereinen, im Zeichen für ein offenes und solidarisches Neukölln. Angeboten werden u. a. Ausstellungen, Workshops, Lesungen und Diskussionen. 5. bis 7.6., ab 17 Uhr, https://www.offenes-neukoelln.de/ Veranstalter: Bündnis Neukölln

»Nein zum NATO-Manöver ›Baltops‹«. Protestmahnwache am Kieler Militärhafen gegen das Marinemanöver »Boltops 2020«, Rüstungsexporte und die zunehmende Militarisierung Deutschlands. Samstag, 6.6., 11.55 Uhr, Kiellinie Höhe Tirpitzmole, Kiel, Info: http://www.kieler-friedensforum.de/images/Baltops2020.Flyer.pdf. Veranstalter: Kieler Friedensforum

»Amerika wir sehen dich! – #blacklivesmatter«. Kundgebung in Gedenken an George Floyd. Samstag, 6.6., 13 Uhr, Deutzer Werft, Köln. Info: https://www.facebook.com/events/963183697470193/

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.