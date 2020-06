imago images/StockTrek Images »Neues Zeitalter der Bedrohung«: Atom-U-Boot 1958 im Hafen von New York

Angesichts einer immer stromlinienförmigeren Literaturproduktion ist die Neuausgabe von Ulrich Bechers »New Yorker Novellen« eine Wohltat, ein Vergnügen, eine Begründung dafür, sich mit Literatur zu beschäftigen. Von der Darmstädter Jury als »Buch des Monats Juni 2020« empfohlen, bietet es, was große Literatur bieten muss – eine völlig eigene Stimme, einen unverkennbaren Stil, Brisanz und eine unverwechselbare Charakteristik in der Inhalts- und Figurengestaltung.

Der aus Berlin stammende Becher hatte kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs an den Geschichten zu arbeiten begonnen. 1950 erschien die erste Ausgabe der Sammlung auf Deutsch, 1969 folgte eine zweite. Nun wurde das Buch ein weiteres Mal aufgelegt vom Verlag Schöffling & Co., der vor kurzem schon Bechers Hauptwerk »Murmeljagd« neu herausbrachte (jW vom 29.4.2020).

Wie dieser Roman sind die Novellen typische Exilliteratur. Kurz vor dem Machtantritt Hitlers ging Becher nach Wien, floh von dort über die Schweiz zunächst nach Brasilien, dann 1944 nach New York, wohin es bereits zahlreiche deutsche Exilanten verschlagen hatte, auch Bechers einstigen Lehrer George Grosz. Der hatte ihm das Zeichnen beigebracht; sehr oft wird Bechers literarische Handschrift mit Grosz’ fulminanten Porträts von Spießern und Reaktionären der 1920er Jahre verglichen. Da ist etwas dran, und dennoch trifft es nicht ganz. Bechers Menschenzeichnung hat durchaus grotesk-übertreibende, gnomische Züge – aber der beißende Hass, der Grosz’ künstlerischen Gestus unnachahmlich prägte, geht ihr ab. Bechers Darstellungsmittel ist eher das der Ironie. Auch wenn tragischste Ereignisse zu berichten sind, dunkle, ja dämonische Facetten anklingen, bleibt sein Ton heiter, bisweilen melancholisch, aber niemals klagend.

Die drei Novellen des Bandes – nach heutigen Maßstäben könnte jede einzelne davon als »Kurzroman« durchgehen –, eint ein Sujet: Immer sind die Protagonisten vor die Herausforderung eines biographischen Neuanfangs gestellt. Ob es der frisch aus dem Armeedienst entlassene US-Kampfflieger Happy Slocum ist, der jüdische Emigrant Dr. Klopstock oder die deutschen Künstler Hans Heinz Nachtigall und Theodosius Boehm. Mit letzteren, einem ungleichen, eigenartig mit­einander verbundenen Duo, nimmt das Buch seinen Anfang. »Nachtigall will zum Vater fliegen« ist der Titel der Erzählung. Deutlich erkennbar sind die Hauptfiguren an Richard Hülsenbeck (Nachtigall) und George Grosz (Boehm) angelehnt.

Der Titelheld, verdienter Aktivist der »Zipp-zipp-Ka-Bewegung« (alias Dadaismus), kommt nicht gut weg. Zwar hat er das Angebot der Faschisten, unter ihnen Karriere zu machen, ausgeschlagen und das Exil vorgezogen, doch urteilt der Erzähler, die einzige Antriebskraft in Nachtigalls Leben sei die Angst. Es verschlägt ihn also nach New York, wo sein alter Mitstreiter Theodosius Boehm ihn aufnimmt.

Boehm macht ihm desillusionierend klar, dass sein einst europaweit reichender Ruhm in der Neuen Welt nichts zählt, sondern nur das Geschäft. Wie Boehm sich mit Ach und Krach durch Zeichenkurse über Wasser hält, beginnt auch für Nachtigall zunächst eine harte Zeit. Es gelingt ihm, stets vertröstet von jovialen Verlegern, in keiner Weise, als Autor Fuß zu fassen. Er besinnt sich seines Arztberufs und wird unter dem Namen John Henry Nightingale durch einen reinen Glücksfall zu einem der angesagtesten Psychiater der New Yorker Society mit Zehn-Zimmer-Apartment in der Park Avenue. Daneben brilliert er als Partyphilosoph, verleugnet seinen Freund Boehm zumindest in diesen feinen Kreisen – wohingegen er den Kontakt ansonsten durchaus aufrechterhält.

In einer Schlüsselszene tupft sich Boehm, zu Besuch bei Nachtigall, permanent die entzündeten Augen mit Wattebäuschen. Draußen wütet ein Hurricane und drinnen werden typische Deformationen von Exilanten verhandelt. Während Boehm lauter Unsinn schwätzt, sich mit beißendem Humor über die Situation erhebt und heimlich schwer betrinkt, klagt und jammert Nachtigall in einem fort. Obwohl es ihm wirtschaftlich sehr gut geht, leidet er daran, den alten Vater in Deutschland zurückgelassen zu haben. Beide scheiden mit dem Gedanken, dass der jeweils andere ein schwerer Neurotiker sei.

Die Sorge um den Vater lässt Nachtigall nicht los, doch bringt er es nach Ende des Krieges nicht über sich, den alten Mann zu besuchen oder gar nach Amerika zu holen. Immer wieder verschiebt er die Reise. Als er dann schließlich doch aus Basel hinüber ins kriegszerstörte Deutschland blickt, wird das expressionistisch überzeichnet: »Dort drüben, wenngleich nicht erkennbar mit unbewaffnetem Auge, hoben sie zu zacken an, die Trümmer. Aus der schwärzlichen Wolkenlast sprühten bleichmalvne Blitze nieder. Spannungspralle schwüle Sekunden schlichen hin, bevor dumpfer Donner nachgrollte. Das Hügelreich des Schwarzwalds erfahlte zusehends an einem giftig-schwefligen Schein, seltsames Naturschauspiel, Pantomime des Vergilbens.« In der Folge kommt es zu einer kurzzeitigen Schizophrenie, bei der sich das vormalige deutsche Ich Nachtigalls mit dem amerikanisierten Nightingale einen geisterhaften Dialog liefert – mit dem Ergebnis, dass er am nächsten Morgen wieder nach Hause reist, ohne den Vater gesehen zu haben, aus Feigheit, sich mit seiner eigenen Vergangenheit zu konfrontieren.

Auch die zweite Geschichte, »Der schwarze Hut«, ist eine Satire aus dem Emigrantenmilieu. Sie beginnt auf der Beerdigung der Gattin eines reichen Brokers, der in den 1920er Jahren ohne Not aus Bayern in die USA ausgewandert ist. Der Anfangssatz war damals unerhört provokativ: »›Ich finde es so wunderbar herrlich schön, Jüdin zu sein!‹ Die Rossi rief es so verzückt schallend aus, dass Dr. Klopstock, der mit seiner Taubheit allein war in dieser schwarzgekleideten Gesellschaft, es verstand.« Das ist schon der Kern der Novelle: Die naive Rossi scheint vom Holocaust nichts mitbekommen zu haben, während Klopstock nur durch glückliche Umstände und körperlich schwer versehrt aus dem KZ Dachau gerettet werden konnte. Beide Schicksale werden einander gegenübergestellt. Klopstock hat dabei etwas von einer Hiob-Gestalt voller Mut und Würde.

Die dritte Erzählung fällt etwas aus dem Rahmen, weil es hier nicht um Emigranten geht, sondern um seelische Unbehaustheit: Der Flieger Happy Slocum trinkt sich durch die Nacht, in der die Bombe von Hiroshima fällt, womit der Zweite Weltkrieg endgültig beendet wird, aber auch ein neues Zeitalter der Bedrohung anbricht.

Bechers Novellen sind phantastisch gestaltet. Die Sprachmächtigkeit ist enorm. Zu wünschen wäre, dass heutige Autoren sich daran schulten.