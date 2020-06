Renault will engere Allianz mit Daimler

Paris. Der französische Autokonzern Renault will sein Bündnis mit Daimler stärken, wie Renault-Verwaltungsratschef Senard am Donnerstag gegenüber dem Radiosender BFM Business erklärte, allerdings ohne konkretere Angaben. Die beiden Konzerne sind jeweils mit 3,1 Prozent aneinander beteiligt. Um die Krise zu überwinden, will Renault weltweit 15.000 Beschäftigte entlassen. (Reuters/jW)