Börse steigt während Protesten in USA

New York. Aktienanleger an der Wall Street haben die am Dienstag weltweit erfolgten Lockerungen der Pandemiemaßnahmen höher gewichtet als eventuelle wirtschaftliche Folgen der Sozialproteste in den USA. Wichtige US-Börsenindizes stiegen leicht, darunter auch der technologielastige NASDAQ-100, der mittlerweile wieder auf seinem Vorkrisentief vom März steht. Vor allem Branchenriesen wie Apple, Amazon, Facebook und Google konnten zulegen. Angesichts der anhaltenden Proteste und der Drohung von US-Präsident Donald Trump mit einem Militäreinsatz dagegen waren auch Anteile von US-Waffenherstellern wie »Sturm, Ruger & Co.« und »Vista Outdoor« bei Anlegern heiß begehrt. Sie legten um mehrere Prozentpunkte zu. (dpa/jW)