Zurück zum Geschäft

Von wegen »Verkehrswende«: Kaufprämien gibt es künftig auch für Plug-in-Hybrid-Autos (BMW-Werk in Leipzig)

Das Konjunkturpaket der Bundesregierung hat es in sich. Das deutsche Kapital soll schnell zu alter Vorherrschaft auf dem Kontinent geführt werden. Einen großen Batzen der 130 Milliarden Euro erhält die Rüstungsindustrie. Projekte »mit hohem deutschen Wertschöpfungsanteil« im Wert von zehn Milliarden Euro sollen nach Möglichkeit »sofort umgesetzt« werden – Krieg generiert schnelle Profite.

Konzernen werden die Strom­kosten zusammengestrichen, sie dürfen höhere Verluste machen, müssen später Steuern zahlen und können früher und höhere Abschreibungen geltend machen. Die Mehrwertsteuer wird ab dem 1. Juli mindestens bis zum Jahresende von 19 auf 16 Prozent, bzw. von sieben auf fünf Prozent gesenkt. Ein Fest für den Handel, der die Preise anheben kann. Der Einzelhandelsverband HDE stellte umgehend klar, dass er nichts davon hält, Preissenkungen zu garantieren. Der Wettbewerb und die »Preissensibilität der Verbraucher« würden schon dafür sorgen, dass die Mehrwertsteuersenkung auch beim Kunden ankomme. So können die Unternehmen weiter ihren Anspruch auf höhere Gewinnmargen geltend machen. Zumal die Branche eine weitgehend tariffreie Zone ist, in der Altersarmut für die Beschäftigten in der Bilanz eingepreist ist.

Die Verkehrswende bleibt auf halber Strecke liegen. Eine Neuauflage der Abwrackprämie ist es zwar nicht geworden, statt dessen gibt es für den Kauf eines Elektro-Pkw bis zu 6.000 Euro vom Staat. Weil darunter auch sogenannte Plug-In-Hybrid-Autos fallen, werden Verbrennermotoren weiterhin subventioniert. Die ausgebliebenen Einnahmen des ÖPNV werden zwar übernommen, für dringend benötigte Investitionen ist aber kein Geld da. Für die Bahn gibt es sogar die Vorgabe, zwei Milliarden Euro bei den Beschäftigten zu kürzen.

Die Kommunen bleiben auf ihren Altschulden sitzen, die durch die Steuerausfälle in der Coronakrise weiter gestiegen sind. Wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau am Donnerstag mitteilte, beträgt der Investitionsrückstand vor Ort mittlerweile 143 Milliarden Euro. Der »Kommunale Solidarpakt 2020« der Bundesregierung sieht nur einmalig 5,9 Milliarden Euro vor. Weitere vier Milliarden Euro werden den Kommunen bereitgestellt, damit sie zumindest Mietkosten für Erwerbslose aufbringen können.

Für Erwerbslose und Niedriglöhner hat die Regierung nichts übrig. Keinen Coronabonus, kein höherer Mindestlohn, keine staatlichen Konsumgutscheine, nichts. Einzig einen einmaligen Zuschlag pro Kind im Wert von 300 Euro soll es geben. Mit solchen Kleckerbeträgen wird die Konjunktur nicht angekurbelt. Dass Millionäre unbeschadet durch die Krise kommen, ist selbstverständlich. Vermögensabgabe und Reichensteuer sind Fremdwörter für die Kanzlerin. Der Ausbau des Niedriglohnsektors wird vorangetrieben. Er sichert den Standortvorteil für das auf den Export fixierte deutsche Wirtschaftsmodell. Back to business.