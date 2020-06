Machtkampf in Pristina

Visar Kryeziu/AP Photo Der neue kosovarische Premierminister Avdullah Hoti (M.) verlässt das Parlament in Pristina (3.6.2020)

Er ist am Ziel: Am Donnerstag hat Avdullah Hoti von der Partei Demokratische Liga des Kosovo die Amtsgeschäfte als kosovarischer Premierminister übernommen. Bereits am Mittwoch war er vom Parlament in Pristina gewählt worden. Er kündigte an, dass der Kampf gegen die Coronapandemie und die ökonomische Erholung für ihn Priorität haben würden. Lediglich 61 der 120 Abgeordneten stimmten für den in England ausgebildeten Wirtschaftsprofessor. Damit endet das mehrwöchige Tauziehen zwischen dem abgesetzten Regierungschef Albin Kurti von der chauvinistischen Bewegung Vetevendosje (Selbstbestimmung, VV) und den etablierten politischen Kräften um Präsident Hashim Thaci.

Möglich wurde die Wahl Hotis durch eine Entscheidung des Verfassungsgerichts am vergangenen Freitag. Die Richter urteilten, Thaci habe nicht gegen das Gesetz verstoßen, als er Hoti mit der Regierungsbildung beauftragte. Dies war von Kurti angezweifelt worden, für ihn hätte diesen nur seine VV erhalten dürfen, weil sie als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl im vergangenen Oktober hervorgegangen war. Mehrere Aufforderungen Thacis, Vetevendosje solle einen Premier vorschlagen, hatten die Selbstbestimmler zuvor verstreichen lassen, statt dessen verlangten sie, die Bürger an die Urne zu rufen.

Falls es zu vorgezogenen Neuwahlen kommen sollte, hätte Kurti gute Chancen, erneut als Sieger daraus hervorzugehen. Laut einer am 30. Mai veröffentlichten Umfrage des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen und der Washingtoner Behörde USAID gaben 65 Prozent der Befragten an, mit der Arbeit des Regierungschefs zufrieden zu sein. Über seinen Vorgänger sagten dies im November 2019 lediglich 20 Prozent. Kurti selbst erklärte in den vergangenen Wochen wiederholt, falls es zu Wahlen käme, erhielte Vetevendosje mehr als 50 Prozent der Stimmen. Dies ist vor allem seinem populären Auftreten zu verdanken, bei dem er die schlechte ökonomische Lage in Verbindung mit der Korruption anprangert. Außerdem nutzt er eine antiserbische Rhetorik, was ihn als Verteidiger der nationalen Interessen erscheinen lässt. Waren es vormals überwiegend junge Menschen, die Kurti unterstützten, hat er nun eine breite Anhängerschaft.

Die Amtszeit von Kurti dauerte kaum zwei Monate – vom 3. Februar bis 25. März –, als ihm das Parlament das Misstrauen aussprach. Zuvor hatte sich der Premier geweigert, wegen der Coronapandemie den Notstand auszurufen und sich damit dem von Thaci geführten Krisenkabinett unterzuordnen. Hoti, damals stellvertretender Premier, ließ die Koalition mit der VV platzen. Lanciert wurde die Regierungskrise von den USA, denen Kurti durch seine antiserbische Politik im Weg steht.

Offen hatte Washington im März angedroht, seine Truppen aus der Provinz, die sich 2008 einseitig und völkerrechtswidrig von Belgrad losgesagt hatte, abzuziehen. Kurti hatte sich zuvor vehement dagegen gesträubt, die vor anderthalb Jahren eingeführten 100prozentigen Zölle auf serbische und bosnische Waren abzuschaffen. Diese hatten dafür gesorgt, dass die von der Europäischen Union diktierten Verhandlungen zwischen Serbien und Pristina abgebrochen wurden. Die US-Regierung sah darin ihre Chance, ihren Einfluss in der Region auszubauen und mit einem Abkommen zwischen den Konfliktparteien vor den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen Donald Trump einen außenpolitischen Erfolg zu sichern.

Der US-Sonderbeauftragte für den Dialog zwischen Belgrad und Pristina, Richard Grenell, begrüßte am Mittwoch die Wahl Hotis. Auch die EU gratulierte der neuen Regierung und forderte sie auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Dies soll voraussichtlich Ende Juni passieren. Dafür spricht auch, dass die zehn Abgeordneten der von der Regierung in Belgrad unterstützten Serbischen Liste (SL) für Hoti stimmten und die Partei zwei Minister in dessen Kabinett stellt.

Unterdessen setzt Kurti auf Konfrontation: Kurz vor seiner Abberufung hatte er erneut Einfuhrbeschränkungen für serbische Produkte eingeführt. Außerdem erklärte er, die neue Regierung sei illegitim, weil sie nicht dem Wunsch der Wähler entspreche. Die VV-Abgeordneten blieben deswegen der Parlamentssitzung am Mittwoch fern; vor dem Gebäude versammelten sich statt dessen Anhänger der Partei, um Neuwahlen zu fordern. In einer Videobotschaft teilte Kurti mit, sein Büro nicht übergeben zu wollen. »Wir sind die alternative Regierung«, ließ er die Zuschauer wissen und kündigte an: »Wir werden sehr bald zurückkommen.«