Bedrängte Leiharbeiter

imago images/Hollandse Hoogte Mit dem Kleinbus zur Schlachterei: Beförderung von Vion-Leiharbeitern zur Arbeitsstelle unverantwortlich

Die niederländische Provinz Gelderland und die deutschen Kreise Kleve und Borken wollen bei der Gesundheitskontrolle von Leiharbeitern, die in der Fleischbranche tätig sind, eng zusammenarbeiten. Darauf einigten sich die zuständigen Stellen in Deutschland und den Niederlanden am vergangenen Freitag auf einer Videokonferenz, wie der Kreis Borken am Montag mitteilte.

»Anlass dazu waren die Großtestungen auf das Coronavirus in niederländischen Schlachthöfen, die in den vergangenen Wochen stattgefunden hatten und die Unterbringung vieler Beschäftigter diesseits der Grenze«, heißt es in der Pressemeldung des Kreises. In Zukunft soll ein deutsch-niederländisches Grenzteam kontrollieren, ob in den Unterkünften der zumeist aus Osteuropa stammenden Leiharbeitern die Coronaregeln und Quarantänemaßnahmen eingehalten werden. Es soll außerdem Infektionsherde und ihren Ursprung ausfindig machen.

Nachdem vor fast zwei Wochen in einer Fabrik der niederländischen Großschlachterei Vion im grenznahen Groenlo 157 von 657 Beschäftigten positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden waren, war tagelang unklar, wo einige der Betroffenen wohnten. Eine Überwachung der angeordneten Quarantäne war in diesen Fällen deshalb zunächst unmöglich. »Wenn wir nicht wissen, um wen es sich handelt und wo sich die Menschen befinden, macht so eine Maßnahme wenig Sinn«, sagte Ton Heerts, der Bürgermeister von Apeldoorn, am Freitag gegenüber der Tageszeitung De Gelderlander.

Offenbar steht besonders die niederländische Leiharbeitsfirma Horizon Groep unter Beobachtung. Die meisten der bei Vion positiv getesteten Arbeiter werden von ihr vermittelt. Untergebracht sind sie häufig in Deutschland. Von dort pendeln sie jeden Tag über die Grenze in die Niederlanden und werden eingesetzt, wo sie gerade gebraucht werden. In einem ersten Schritt forderte das Grenzteam die Horizon Groep nun auf, umgehend eine vollständige Liste aller Mitarbeiter mit Wohnadressen vorzulegen. »Andernfalls droht eine Geldbuße«, heißt es in der Pressemitteilung des Kreis Borken.

Ferner muss Horizon eine Beförderung der Arbeitskräfte garantieren, die die Einhaltung der Abstandsregeln ermöglicht. Als die niederländische Polizei am Mittwoch vor einer Woche überraschend morgens bei Schichtbeginn zu einer Kontrolle an einer Vion-Schlachterei in Apeldoorn auftauchte, stellte sie fest, dass die Leiharbeiter trotz des Krankheitsausbruchs in Groenlo nach wie vor in vollbesetzten Kleinbussen zur Arbeit gekarrt wurden. Das Werk in Apeldoorn wurde für den Rest des Tages geschlossen, die 531 Mitarbeiter mussten nach Hause, berichtete die Volkskrant.

»Gestern hatten wir noch Vertrauen, dass sich Vion an alle Absprachen halten würde«, sagte Heerts laut Regionalsender Omroep Gelderland auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Nach den Infektionen in Groenlo hatte das Unternehmen versprochen, sein Konzept nachzubessern.

Alles nur ein Missverständnis, beteuerte die Leiharbeitsfirma. Man sei davon ausgegangen, dass Arbeiter, die in einem Haushalt leben, auch gemeinsam zur Arbeit fahren dürften. »Zusammen kochen, also auch zusammen in einen Bus«, zitierte die Nachrichtensendung »Hart van Nederland« am 27. Mai online den Horizon-Chef Moba Aoulad Ben Arroun.

Die Behörden haben sogar den Verdacht, dass in den Kleinbussen auch Arbeiter saßen, die vorher in Groenlo eingesetzt waren und eigentlich in Quarantäne hätten sein müssen, berichtete die Lokalzeitung De Gelderlander am selben Tag. Die »Inspektion Soziale Angelegenheit und Arbeitssicherheit« habe Hinweise, dass kranken Leiharbeiter mit dem Rauswurf aus ihrer Unterkunft gedroht worden sei, falls sie nicht zur Arbeit gehen würden. Das hätten Gespräche mit Betroffenen ergeben, so die Inspekteure. Horizon habe die Vorwürfe zurückgewiesen, so De Gelderlander.

Am Tag nach der Kontrolle in Apeldoorn setzte Vion 50 große Reisebusse ein, in denen die Leiharbeiter genügend Abstand halten konnten. Das Unternehmen durfte die Produktion daraufhin wieder aufnehmen. Die Kosten für die Busse soll Horizon tragen. »Wenn wir das aus unserer Tasche bezahlen müssen, dann ist es eben so«, sagte ein Sprecher von Horizon am 27. Mai gegenüber De Gelderlander. »Die Krise trifft jeden und uns auch.«

Vor allen aber wohl die Leiharbeiter aus Osteuropa, die für wenig Lohn ihre Gesundheit aufs Spiel setzen: Am Dienstag wurden bei Vion die nächsten 18 Mitarbeiter positiv getestet. Diesmal in einer Schlachterei in Boxtel im Süden des Landes. Weil alle Getesteten im Kühlhaus arbeiten, darf die Produktion fortgesetzt werden, berichtete der Lokalsender Omroep Brabant am Dienstag. Vion verspricht die Hygienemaßnahmen nachzuschärfen. Wieder mal.