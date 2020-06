Rotlicht: Föderalismus

Peter Kneffel/dpa-Pool/dpa Repräsentiert das Glied im Gesamten: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU)

Die Kanzlerin kapituliert, die Länderfürsten triumphieren. Das war der Tenor, als sich die Ministerpräsidenten der Bundesländer gegen die Chefin der Bundesregierung mit der Forderung nach einer raschen Aufhebung der coronabedingt verhängten Beschränkungen durchsetzten. Die Exekutive dieses Landes schien fragmentiert. Dem Streit zugrunde liegen die verfassungsrechtlichen und (macht-)politischen Aufbauprinzipien der Bundesrepublik. Die Sache heißt Föderalismus und steht – logisch – offiziell in hohem Ansehen.

Abgeleitet vom Lateinischen (foedus, »Bund«, »Bündnis«, »Vertrag«) meint Föderalismus ein Organisationsprinzip, bei dem die Entscheidungsorgane eines Staates (Legislative, Exe­kutive und Jurisdiktion) sowohl im Gesamtstaat wie auch in den Gliedstaaten (Bundesländer, Kantone) gegeben sind. Die im Gesamtstaat zusammengeschlossenen Glieder besitzen eine begrenzte Eigenständigkeit mit bestimmten, nicht vom Bund abgeleiteten staatsrechtlichen Kompetenzen (z. B. Bildung und Polizei) und damit auch eine eigene Hoheitsgewalt über die Bevölkerung in ihrem Territorium. Ihnen eignet folglich Staatsqualität innerhalb eines föderativen Staatsverbandes, aber keine völkerrechtliche Souveränität.

Abgesehen vom Ziel der Integration verschiedener (quasi-)­staatlicher Einheiten zu einem größeren Staatsganzen wird als Ziel des Föderalismus eine vertikale Gewaltenteilung zwecks Beschneidung der Zentralmacht angegeben. Die Verteilung der Machtausübung und Entscheidungsfindung auf verschiedene Ebenen soll, so lässt sich in jedem Gemeinschaftskundebuch 9. Klasse nachlesen, das parlamentarisch-demokratische Regierungssystem stärken und einer Opposition die Regierungsgewalt auf Gliedstaatsebene ermöglichen. Das sei auch – für den deutschen Fall – eine Lehre aus der zentralistisch agierenden Naziherrschaft. Doch diese idealtypische und oft genug holzschnittartige Deutung ist ohnehin eine moderne, die der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehört.

Historisch war die Gründung der USA das erste moderne Beispiel einer konsequent föderalen Staatsstruktur – eine Union und eben keine lockere Konföderation von Bundesstaaten unter einer Präsidialdemokratie. Entgegen dem Verständnis im deutschen Sprachraum bezeichnet Federalism in den USA allerdings die Idee einer starken gesamtstaatlichen Zentralgewalt. Die Federalist Party, ein Zusammenschluss von Handelskapitalisten und Grundbesitzern der Nordstaaten verfocht diese Idee damals gegen den Partikularismus der Einzelstaaten.

Der deutsche Föderalismus ist einerseits ein feudales Erbstück. Die Verfassung des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation, wie sie im Westfälischen Frieden von 1648 festgelegt war, bestätigte noch einmal die »teutsche libertet«, also die Selbständigkeit der Reichsstände (Kurfürsten, Reichsfürten, Grafen etc.) gegenüber dem Kaiser. So mancher Historiker wollte darin gar ein Vorbild der föderalen Struktur der Bundesrepublik erkennen. Die gründete sich aber andererseits nach 1945 kaum auf historische Traditionen, und wunderliche Regionalismen waren zu jener Zeit kaum ausgeprägt. Die meisten Bundesländer wurden in ihrem Zuschnitt erst von den Besatzungsmächten geschaffen. Die alte kapitalistische Ordnung war so zwar restauriert, aber durchaus in neuer Form. Bei dieser Gestaltung hatte die traditionell unitaristisch eingestellte Arbeiterbewegung, die die »sanktionierte Kleinstaaterei« (Engels) der Bismarckschen Reichsverfassung von 1871 vehement ablehnte, kaum mitgewirkt.

Der moderne Föderalismus ist ein mögliches Organisationsprinzip von Staat innerhalb einer kapitalistischen Ordnung. Seine gegenwärtige Stabilität bemisst sich an der Fähigkeit, die Kapitalakkumulation zu gewährleisten. Es führt daher nicht weit, von grundsätzlich kritischer Warte sein Für und Wider zu diskutieren.