Bosniens Innenminister will Amt aufgeben

Sarajevo. Der bosnische Innenminister Fahrudin Radoncic hat am Dienstag seinen Rücktritt angekündigt. In der gegenwärtigen Regierung sehe er für sich keine Zukunft mehr, sagte der Politiker dem bosnischen Nachrichtenportal klix.ba. Als Grund nannte er unüberbrückbare Differenzen mit den Koalitionspartnern in der Korruptionsbekämpfung, im Umgang miteinander und in der Migrationspolitik. Als Minister ging Radoncic mehrmals gegen die Flüchtlinge im Land vor und drohte, sie aus dem Land oder ins Gefängnis zu werfen. In der Regierung wurde seine harsche Rhetorik abgelehnt. (dpa/jW)