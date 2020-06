Nicht auf Tagesordnung

imago/ABC Medya Polizeieinsatz in Istanbul anlässlich einer kurdischen Demonstration zum Newroz-Fest (23.3.2008)

Am 24. Mai dieses Jahres endete der islamische Fastenmonat Ramadan. Am Morgen dieses Tages ziehen Kinder für gewöhnlich auf Süßigkeitenjagd von Tür zu Tür, sie nennen es »Zuckerfest«. Für den dreieinhalbjährigen Dilges Aslan sah der Tag anders aus: Er kam ins Gefängnis. Wie die linke Tageszeitung Yeni Özgür Politika am Samstag berichtete, war seine Mutter Gönül Aslan in Amed, türkisch Diyarbakir, mit weiteren elf kurdischen Aktivistinnen und Aktivisten, Politikerinnen und Politikern verhaftet worden. Sie ist im Frauenverein Rosa tätig, vorgeworfen wird ihr, Mitglied einer Terrororganisation zu sein.

Die Nacht verbrachte Dilges im Justizgebäude in Amed in der Hoffnung, dass seine Mutter freigelassen wird. Am nächsten Morgen aber musste er mit ihr ins Gefängnis. Am 29. Mai berichtete die Kommission für Recht und Menschenrechte der linken Demokratischen Partei der Völker (HDP) nach einem Besuch bei Dilges, dass in der Anstalt niemand auf die besonderen Bedürfnisse des an einem Nierenversagen leidenden Jungen eingehen würde. Der Dreieinhalbjährige ist seither in Isolationshaft und soll mit seiner Mutter für 14 Tage in Quarantäne bleiben. Aslan hat zwei weitere Kinder im Alter von sieben und 14 Jahren. Sie bleiben in dieser Zeit ohne Aufsicht, weil der Vater im Ausland lebt.

Kinder in Haft

Kinder sind in Haft, leben auf der Straße oder werden verheiratet: In einem Land, in dem die Menschenrechtsverletzungen und Repressalien gegenüber Kritikern ohnehin sehr stark sind, steht das Thema Kinderrecht selten auf der Tagesordnung. Laut Bericht des statistischen Instituts der Türkei (Tüik) von 2019 leben in dem Land etwas mehr als 83 Millionen Menschen, davon sind fast 23 Millionen in einem Alter von bis zu 17 Jahren. Nach Angaben des türkischen Menschenrechtsvereins (IHD) müssen knapp 780 Kinder mit ihren Müttern in den Gefängnissen des Landes leben. Über 3.100 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren sitzen in einer Haftanstalt. Zudem befinden sich Zehntausende zwischen 18 und 20 Jahren in Gefängnissen, die ohnehin schon überfüllt sind. Seit 2013 sind mindestens 13 Minderjährige in Gefängnissen zu Tode gekommen.

Hinzu kommt derzeit, dass nach wie vor unklar ist, wie viele Häftlinge insgesamt von der Coronapandemie betroffen sind. Allein in einem Gefängnis des Strafvollzugskomplexes Silivri im Westen von Istanbul sind es mindestens 107 Infizierte. Eine Untersuchungskommission von IHD, der Vereinigung Freier Anwälte (ÖHD), der Vereinigung progressiver Juristen (ÇHD) und dem von Familien Verhafteter und Verurteilter gegründeten Verband Med Tuhad- Fed forderte am 29. Mai: »Wir verlangen, dass ein angemessener Zugang zu Reinigungsmitteln gewährleistet wird, hygienische Missstände beseitigt sowie kranke und ältere Gefangene und inhaftierte Mütter mit ihren Kindern bzw. Schwangere freigelassen werden.«

Einem Bericht der dem türkischen Justizministerium unterstellten Generaldirektion für Straf- und Haftanstalten (CTE) zufolge gibt es landesweit sieben gesonderte Gefängnisse für Kinder und Jugendliche und drei Erziehungsanstalten für Kinder.

»Die systemische Polizeigewalt in der Türkei ist nicht neu«, erklärte der Kovorsitzende des IHD, Öztürk Türkdoğan, gegenüber der Nachrichtenagentur Mezopotamya in einem am 29. Mai veröffentlichten Gespräch. Nach der Ausweitung der Befugnisse von Polizei und sogenannten Nachbarschaftswächtern ist die Gewalt von Sicherheitsbehörden vor allem auch an Minderjährigen gestiegen. Insbesondere in kurdischen Städten werden Kinder von bewaffneten Polizisten unter anderem mit Schüssen durch die Straßen gejagt. Pro Jahr werden laut Yeni Özgür Politika durchschnittlich zehn Minderjährige von Einsatzkräften auf türkischem Staatsgebiet getötet, 80 Prozent davon in Nordkurdistan (Osttürkei). Aus einem Bericht des Menschenrechtsvereins geht hervor, dass zwischen den Jahren 1989 und 2010 373 Kinder getötet wurden.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan gab den Einsatzkräften im März 2006 freie Hand gegenüber Protestierenden: Es müsse getan werden, was getan werden muss – »egal, ob es Frauen und Kinder sind«. Allein im Jahr 2006 wurden 17 Kinder bei Einsätzen getötet. Eines von ihnen ist Abdullah Çetinkaya; er war erst acht Monate alt. Mehmet Uytun, der 2009 in Cizir, türkisch Cizre, getötet wurde, war 18 Monate alt. Zwischen 2011 und 2019 sind die Zahlen weiter gestiegen, 4.104 Kinder sind in diesem Zeitraum bei Einsätzen ums Leben gekommen. Im ersten Quartal diesen Jahres sind mindestens neun Kinder ermordet worden; acht davon waren Flüchtlinge.

Allein die Erwähnung solcher Morde kann zu einer Festnahme führen. »Kinder sollen nicht sterben« – wegen dieser Aussage im Jahr 2016 in einer TV-Sendung zu den Konflikten in den Kurdengebieten 2016 musste eine seither als »Lehrerin Ayse« bekannte Frau zusammen mit ihrem sechs Monate alten Baby ins Gefängnis.

Kinderarbeit

Der türkische Staat prahlt damit, über drei Millionen Flüchtlinge aufgenommen zu haben. Doch die Realität ist sehr viel komplizierter: Viele von ihnen sind beispielsweise obdachlos. Laut einem Bericht der kurdischen Nachrichtenagentur ANF aus dem November vergangenen Jahres leben nur zwei Prozent von ihnen in Flüchtlingslagern. Die übrigen haben kaum Zugang zu medizinischer Versorgung, viele der Familien sind auf Kinderarbeit angewiesen, um in der Türkei überhaupt überleben zu können.

Abgesehen von Flüchtlingen sehen sich immer mehr Minderjährige gezwungen, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Millionen Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren sind von Kinderarbeit betroffen. Darüber hinaus werden diese unter ungesunden Bedingungen und zu nur geringen Löhnen beschäftigt. Als Kinderbetreuerinnen oder Putzhilfen im Haushalt beschäftigte Mädchen sind nicht mit inbegriffen. Konkrete Zahlen gibt es dazu nicht. Laut Tüik arbeiten offiziell 720.000 Kinder im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. 70,6 Prozent von ihnen sind männlich.

Seit 2016 versucht die türkische Regierung einen Gesetzentwurf durchzubringen, um den Missbrauch an Kindern zu legitimieren. Vergewaltiger von Minderjährigen sollen eine Amnestie erhalten, wenn sie anschließend das Opfer heiraten – ein Vorstoß, der die Täter schützen soll. Zudem sind 25 Prozent der verheirateten Frauen minderjährig, wie es in einem Bericht des Internationalen Verbands Business and Professional Women (BPW) Ende April heißt. In ländlichen Gebieten steige diese Rate auf bis zu 32 Prozent. Nach Angaben von Tüik aus dem Jahr 2019 werden 3,1 Prozent der jungen Mädchen im Alter von 16 und 17 mit staatlicher Erlaubnis verheiratet.

Die anvisierte Straffreiheit für Vergewaltiger, die ihre minderjährigen Opfer heiraten, hat Forderungen nach einem besseren Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch lauter werden lassen. Das Gesetz wurde zwar nicht verabschiedet, aber de facto bleibt der Vergewaltiger straffrei, wenn das Opfer ihn nicht anklagt und eine »Einigung« auf eine Ehe getroffen wird. Laut Tüik haben sich die aktenkundigen Fälle von Kindesmissbrauch zwischen 2006 und 2019 verzehnfacht. 2006 wurden 2.337 Vergewaltiger angeklagt. Heute sind es über 21.518. Experten gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus.