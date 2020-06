Streit um BRD-Konjunkturpaket

Kay Nietfeld/dpa Aktivisten demonstrieren gegen mögliche Abwrackprämie während die Koalition tagt (Berlin, 2.6.2020)

In zahlreichen deutschen Städten haben gestern Demonstrationen gegen Abwrackprämien und für eine sozialökologische Wende den Beginn der Koalitionsberatungen über ein Konjunkturprogramm für die Wirtschaft begleitet. Bereits am Morgen hatten Verdi, der Paritätische Wohlfahrtsverband und Fridays for Future auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin eine sozialökologische Ausrichtung der Konjunkturhilfen in der Coronakrise gefordert: Soziale und ökologische Belange dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden, sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider. Ein »Weiter so« würde bedeuten, dass der CO2-Ausstoß angekurbelt und die soziale Spaltung vertieft wird. Als Sofortmaßnahme forderte Schneider die Erhöhung der Hartz-IV-Sätze um 100 Euro.

Die Vizechefin der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Christine Behle, bekräftigte Forderungen nach Konsumchecks, einer Mobilitätsprämie sowie einer Verkehrswende durch Verdopplung des ÖPNV-Angebotes. Im Namen von Fridays for Future plädierte Luisa Neubauer für eine signifikante Anhebung der CO2-Steuer bei proportionaler Steuerentlastung an anderen Stellen. »Börsennotierte Unternehmen ohne verbindliche Klimaziele dürfen keine Staatshilfen bekommen, und eine Abwrackprämie für Verbrenner ist schlicht verantwortungslos«, sagte sie.

Die Regierungskoalition von Union und SPD erklärte indessen, die gestern begonnenen Verhandlungen über ihr sogenanntes Konjunkturpaket in Höhe von 80 bis 100 Milliarden Euro bis zum heutigen Mittwoch zu verlängern. Neben der koalitionsinternen Auseinandersetzung über Hilfen für die Autoindustrie sind auch die Maßnahmen zur finanziellen Entlastung der Kommunen Streitpunkte. Die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans machten nochmals deutlich, dass sie nur eine Kaufprämie für Elektroautos wollen.

In der CDU und CSU wird dagegen etwa vom Wirtschaftsministerium eine »gestaffelte Prämie« favorisiert, die auch Autos mit Verbrennungsmotoren mit einschließt. Ein weiterer großer Streitpunkt innerhalb des Koalitionsausschusses sind die Kommunalfinanzen. Der Deutsche Städtetag forderte angesichts gravierender Steuerausfälle erneut einen »Rettungsschirm« für die Kommunen sowie die Übernahme von Altschulden. »Wir erwarten von der Koalition, dass sie mit ihrem Konjunkturpaket die Investitionskraft der Kommunen in der Coronakrise stärkt«, sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung der dpa. »Das Handwerk und die Wirtschaft vor Ort brauchen kommunale Investitionen, damit es wieder aufwärtsgeht.«

Während Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für eine Übernahme kommunaler Altschulden durch den Bund plädiert, lehnt die Union das ab. Aus der Union kommt statt dessen der Vorschlag, dass der Bund unter anderem einen größeren Anteil der Wohnkosten von Hartz-IV-Beziehern übernimmt und auf seinen Anteil an den Gewerbesteuern verzichtet. Streit gibt es auch über einen einmalig zu zahlenden Familienbonus, wie ihn die SPD anstrebt. (AFP/dpa/jW)