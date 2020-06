Mehrere Anschläge in Burkina Faso

Ouagadougou. In Burkina Faso sind bei einer Serie mutmaßlich von Dschihadisten verübter Anschläge mindestens 50 Menschen getötet worden. Bei einem Angriff auf einen Viehmarkt im Osten des Landes kamen am Samstag 25 Menschen ums Leben, wie die Regierung des westafrikanischen Landes am Sonntag mitteilte. Ebenfalls am Samstag wurden nach Angaben der Regierung bei einem Anschlag auf einen humanitären Hilfskonvoi in der nördlichen Stadt Barsalogho zehn Menschen getötet. Am Freitag waren beim Beschuss eines Konvois den Regierungsangaben zufolge im Norden des Landes 15 Menschen getötet worden. (AFP/jW)