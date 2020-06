Tote nach Tropensturm in El Salvador

San Salvador. Durch den ersten Pazifiktropensturm der Saison sind in El Salvador mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Das geht aus einer neuen Bilanz der Regierung des zentralamerikanischen Landes vom Sonntag abend (Ortszeit) hervor. In einer vorherigen Bilanz war noch von neun Toten die Rede gewesen. Der Sturm »Amanda« verursachte in El Salvador schwere Überschwemmungen und Stromausfälle. Staatspräsident Nayib Bukele rief für zunächst zwei Wochen den Notstand aus. (AFP/jW)