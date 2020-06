Für die Welt

Petr David Josek/AP/dpa »Es fühlt sich echt an und dann wieder doch nicht«: Zuschauer müssen beim Präsidentencup draußen bleiben (28.5.)

»Den Spielbetrieb im Tennis nehmen wir hier jetzt nicht nur in der Tschechischen Republik wieder auf, sondern im Grunde für die ganze Welt«, sagte Petra Kvitova kurz vor dem Beginn des Präsidentencups, ein in Zusammenarbeit mit dem tschechische Fernsehen CTS aus dem Boden gestampftes Miniturnier, das letzte Woche vom 26. bis 28. Mai auf dem Gelände der Tennisabteilung von Sparta Prag ausgespielt wurde.

Jeweils acht ausschließlich tschechische Spielerinnen und Spieler traten in drei Runden einer Damen- und einer Herrenkonkurrenz gegeneinander an. Die Frauen spielten auf Hartplatz, die Männer auf roter Asche. Anders als viele der in den letzten beiden Monaten global durchgeführten »experimentellen« Exhibitions hatte der Präsidentencup beinahe die Anmutung eines ernsthaften Turniers.

Es wurde nach offiziellen Tennisregeln gespielt, mit einem Match-Tiebreak (zehn Gewinnpunkte statt sieben) anstelle eines kompletten dritten Satzes. Linienrichter und Ballkinder trugen Masken und Handschuhe. Zuschauer gab es keine. Mit der Ausnahme von Trainern, Offiziellen, Medienmenschen, Kameraleuten, Fotografen. Alle maskiert, aber normal geschäftig. Das CTS übertrug die Matches live. Es wirkte wie eine lokale Klubmeisterschaft oder ein Reihe ambitionierter Trainingsmatches, über die plötzlich die Klarsichtfolie einer landesweiten Übertragung gelegt wurde. »Es fühlt sich echt an und dann wieder doch nicht. Wirklich eigenartig«, kommentierte Kvitova nach ihrem 7:6, 6:2 Erstrundensieg gegen die ehemalige Weltranglistenerste im Doppel Barbora Krejcikova die distanzierte Intimität eines vornehmlich fürs TV gedachten Matches.

Kvitova gewann schließlich am vergangenen Donnerstag auch das Finale gegen die seit Anfang dieses Jahres von ihrem ehemaligen Meistertrainer David Kotyza betreute Karolina Muchova mit 6.3, 6:3. Sie sprach sich übrigens – ähnlich wie zuletzt schon Roger Federer – gegen eine Durchführung der beiden theoretisch für dieses Jahr im September noch angesetzten US- und French Open ohne Zuschauerbeteiligung aus.

Die von den Pandemiebedingungen diktierte Virtualisierung des Profisports wird von dieser eher traditionalistischen Haltung aber wohl kaum aufgehalten werden. Fast gleichgültig, ob es sich um Geldpolitik oder Tennis handelt, die Pandemie forciert nur ohnehin vorhandene Tendenzen. Profisport ist zuvorderst für TV/Livestreams, Wettindustrie und Werbeverwertung gemacht und wenig anderes.