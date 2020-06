Nachschlag: Das Wort ist hin

Timo Jaakonaho/Lehtikuva/dpa Wortklumpen für alles, was auch nur irgendwie mit dem nicht mehr ganz so neuartigen Virus SARS-CoV-2 zu tun hat ... Die Produktion dieses mexikanischen Bieres wurde vorerst eingestellt

Sie begegnen uns seit einigen Monaten überall: Wortkopplungen mit »Corona«. Und wie man merkt, ist die Sprache oft schneller als die Logik. Aus der »Coronaviruspandemie« wurde rasch die »Coronapandemie«. »Coronatagebücher« schossen wie Pilze aus dem Boden, auf RBB24.de gibt es das »Coronablog«, und es werden »Coronahilfen« vergeben. Aber wer schreibt hier eigentlich, und wem wird geholfen? Sitzt irgendwo das kleine fiese Virus und hackt Befindlichkeiten in die Tastatur, während es sich über staatliche Zuschüsse freut wie der Enkel über die Gratispenunze von der Omma? Aus dem schönen Wort »Corona« (lateinisch für Krone, Kranz), das Gefäßchirurgen von der Koronararterie oder Biertrinker vom Kronkorken kennen, wurde mittels Zusammenkleistern ein Wortklumpen für alles, was auch nur irgendwie mit dem nicht mehr ganz so neuartigen Virus SARS-CoV-2 zu tun hat. Sternenkundler werden bei der nächsten Sonnenfinsternis die Schönheit der Korona beschreiben, allein das Wort ist hin. (mis)