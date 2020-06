Ein ­fröhliches Lied

Peer Grimm/dpa Lach doch mal: Der selige Lou Reed, wie immer übellaunig (2007)

Irm Hermann war eine unverwechselbare Schauspielerin. Das bewies sie nicht nur im Film, sondern auch in der Radiokunst. Niemand vermochte es so wie sie, den Charakter, den sie in ihrer jeweiligen Rolle verkörperte, elegant und hintergründig darzustellen. Vor einer Woche starb sie im Alter von 77 Jahren. Im Radio wird mit Hörspielen, an denen sie mitgewirkt hat, sowie mit Gesprächssendungen an sie erinnert. So ist sie etwa in dem Demenzhörspiel »Teure Schwalben« (DLF Kultur 2019; So., 15 Uhr und Mo., 20 Uhr, Bayern 2) von Irmgard Maenner zu hören.

Die »Gamifizierung« des Lebens, also wie Computerspiele unsere Wahrnehmung und Verhalten prägen, vollzieht Markus Popp mit seiner Klangkunstarbeit »Navo« (SWR/DLF Kultur 2020; Ursendung Di., 23 Uhr, SWR 2) nach. Wolfram Hölls »Und dann« (DKultur 2012; Mi., 19 Uhr, WDR 3) beschäftigt sich mit der Rekonstruktion von kindlicher Sprache, wobei sie als Projektion der Erwachsenen erkennbar wird.

Auf neuen Ergebnissen der Erinnerungsforschung beruht Sandra Doedters Krimi »False Memory« (WDR 2019; Mi., 20 Uhr, Bayern 2). Aufhänger ist dabei die Frage, wie zuverlässig Erinnerungen von Zeugen in Kriminalfällen sind. Doedter zeigt, wie mit forcierter Manipulationsarbeit Zeugen oder Verdächtigen »falsche Erinnerungen« eingepflanzt werden können. Der von einer lesbischen Polizistin als teuflischer Böse­wichtin und Handlungsträgerin vorangetriebene Plot ist aber nicht gerade fortschrittlich.

Zum 40. Todestag von Ernst Busch kommt Renate Beckmanns ­Porträt »Der rote Orpheus« (SFB-ORB/NDR 2000; Mi., 22 Uhr, RBB Kultur und MDR Kultur). Mit dem »Prix Europa 2019« in der Kategorie »Digital Audio Rising Star« wurde Elena Zieser für ihre Masterabschlussarbeit »Helena« (Bauhausuni Weimar 2019; Do., 19 Uhr, WDR 3) ausgezeichnet. In der Kategorie »Radio Fiction« gewann im gleichen Jahr Gabriele Kögl mit »Höllenkinder« (ORF 2018; Fr., 21 Uhr, Bayern 2), dem inneren Monolog einer 80jährigen Frau, gespielt von Gudrun Ritter. Hoch dekoriert (»ARD Online Award 2016«; »Hörspielpreis der Kriegsblinden 2017«) wurde auch Lucas Deryckes »Screener« (WDR 2016; Do., 22 Uhr, DLF Kultur), das sich mit dem psychischen Zustand von Menschen beschäftigt, die für große Onlinedienste als menschliche Filter von Inhalten arbeiten.

Ein fröhliches Lied auf den Lippen braucht man dieser Tage, um nicht durchzudrehen. Die Coverversionen eines ganz bekannten untersucht Elgin Heuerding im Feature »Take Five for­ever – Die Story eines Welterfolgs« (BR 2020; Fr., 19 Uhr und Sa., 14 Uhr, BR-Klassik). Nicht so fröhliche Songs über die sogenannte Elektroschocktherapie – und dazu so gute – gab es im Radio vielleicht noch nie so geballt zu hören wie in dem Hörspiel »Lou Reed in Offenbach« (HR/WDR 2020; Sa., 19 Uhr, WDR 3 und So., 17 Uhr, WDR 5) von Oliver Augst, Françoise Cactus und Brezel Göring.

Sein Leben mit Depressionen hat Benjamin Maack in einem Buch beschrieben, seinen Krankenbericht gibt es nun auch als Hörspiel »Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein« (NDR 2020; Sa., 20 Uhr, DLF)– harter Stoff, gerade für entsprechend Veranlagte. Seine ambivalenten Gefühle für das AKW Biblis hat Felix Leuschner in der Klangkunstarbeit »Biblis, ich lass für dich das Licht an« (HR 2020; Ursendung Sa., 23 Uhr, HR2 Kultur) verarbeitet. »Der Meister der Meister« wird dann von Alban Lefranc in »Steve Jobs« (SR 2019; So., 17 Uhr, SR2 Kulturradio) als künstlich-intelligenter, in der Cloud herumgeisternder Dämon beschworen. Eine unverzichtbare Hommage ist Hanne Kulessas Feature »Blaue Stunden – Auf den Spuren des Schriftstellers Hans Frick« (HR 2016; So., 18 Uhr, HR2 Kultur).