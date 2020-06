Klage gegen Großprojekt

Christian Charisius/dpa Containerschiffe brauchen immer tiefere Fahrrinnen – Umweltschützer protestieren (Hamburg, 21.3.2017)

Der Termin beim Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig dauerte am Freitag vor Pfingsten nur ein paar Stunden: Die Umweltverbände vom Aktionsbündnis »Lebendige Tideelbe« hatten Ende 2018 zwar eine erneute Klage gegen die geplante Elbvertiefung eingereicht, dabei aber auf die Forderung nach einem Baustopp verzichtet (siehe jW vom 26. September 2018). Somit begannen im vergangenen Jahr die Baggerarbeiten, und vor Gericht geht es jetzt im Kern »nur noch« um die Ausgleichsmaßnahmen: Die Verbände halten es für naturschutzfachlich unzureichend, wie die Planer den vom Gericht angeordneten Schutz des hochgefährdeten Schierlings-Wasserfenchels gewährleisten wollen. Und sie hoffen, dass das Gericht in Anerkennung dieses Mangels die Ausbauarbeiten vorerst stoppt, was Gelegenheit gäbe für erneute Verhandlungen. Ein Urteil will das BVerwG voraussichtlich am Donnerstag verkünden.

Gehofft hat das Aktionsbündnis – getragen von BUND und Nabu und unterstützt vom WWF –, dass auch die Frage der Wirtschaftlichkeit der Elbvertiefung erneut erörtert würde; dem ist das Gericht am Freitag aber nicht gefolgt. Die Umschlagzahlen im Hamburger Hafen stagnieren, die 9,258 Millionen TEU (Twenty-foot Equivalent Unit – Standardmaß für Container, jW) des Jahres 2019 sind weit entfernt von jenem Wert von 25 Millionen TEU, den 2012 der »Hafenentwicklungsplan« für 2025 pro­gnostiziert hatte.

Als 2002 die Planung der jetzigen Elbvertiefung begann, hatten Containerschiffe maximale Kapazitäten um 8.500 TEU bei Tiefgängen um 14 Meter. Aktuelle »Ultra Large Container Vessels« (ULCV) befördern 23.000 bis 24.000 TEU bei Tiefgängen von 15 bis 16 Metern. Trotzdem galt damals wie heute: Die jeweils größten Tiefgänge von Schiffen beim Anlaufen des Hamburger Hafens liegen zwischen zwölf und 14 Metern – einfach deshalb, weil kein Schiff im interkontinentalen Verkehr Hamburg als ersten Hafen und damit »voll abgeladen« anläuft.

Es ist diese logistische Tatsache, die nach Ansicht der Umweltverbände die ganze Debatte um die Elbvertiefung ad absurdum führt. Frappierend daran ist, dass inzwischen auch in der Landespolitik Überlegungen angestellt werden, die vor Jahren noch niemand gewagt hätte: Sowohl der parteilose Wirtschaftssenator Michael Westhagemann als auch die oppositionelle CDU der Hansestadt erwogen im vergangenen Sommer, künftig das Wachstum der Schiffe zu begrenzen. Ein politischer Vorstoß bei Bundesregierung und Europäischer Kommission für eine EU-weite Begrenzung der Schiffsgrößen war im Gespräch. Das war allerdings nicht als Kritik an der Elbvertiefung gemeint, sondern zielte auf zunehmende Probleme in den Häfen selbst sowie bei der landseitigen Infrastruktur – neue, breitere Containerbrücken, längere Liege- und Umschlagzeiten, schwierigere Abfertigung der Megacarrier.

Rechtzeitig vor der Verhandlung am BVerwG gaben die Umweltverbände beim Hamburger Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) ein Kurzgutachten in Auftrag, das »einen Blick in die Zukunft des Hamburger Hafens« werfen sollte. Die vor knapp zwei Wochen vorgelegte Studie sollte unter anderem klären, welche Faktoren in Zeiten des Klimawandels erforderlich sind für die Entwicklung eines »nachhaltigen und innovativen« Hamburger Hafens. Während die Verbände aus dem Gutachten eine Bestätigung ihrer eigenen Position herausfiltern (obwohl etwa die Elbvertiefung mit keinem Wort kritisiert wird), offenbart ein Blick in die Studie selbst Überraschendes. HWWI-Chef Henning Vöpel schlägt nämlich vor, über die »Ausrichtung des Standortes« nachzudenken: »Eine weitaus stärkere Kooperation in Norddeutschland könnte zu mehr Effizienz und Dynamik in der Wirtschaftsentwicklung führen.«

Welch ein Zufall: Wenige Tage nach Vorlage des HWWI-Gutachtens und zeitgleich mit der BVerwG-Verhandlung wurde am Freitag bekannt, dass die lokalen Terminalbetreiber über eine Kooperation verhandeln, die weit über Hamburg hinausreichen würde. Beteiligt sind die überwiegend staatseigene Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) sowie das Unternehmen Eurogate – das aber ist ein Gemeinschaftsunternehmen der halbstaatlichen Bremer BLG und des Hamburger Familienkonzerns Eurokai. Und weil Eurogate außer an der Elbe auch in Bremerhaven aktiv ist und zudem den Wilhelmshavener Jade-Weser-Port betreibt, bekommt das Wort Kooperation auf einmal eine räumliche Dimension, die bislang undenkbar schien: Jahrzehntelang haben Hamburg, Bremen und auch der Bund immer wieder Anregungen von Umweltinitiativen oder einzelnen Wissenschaftlern zurückgewiesen, eine gemeinsame Hafenpolitik ins Auge zu fassen.