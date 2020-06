Linke-MdB Hunko: Keine EU-Drohnen zur Migrationsabwehr

Das Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur haben bei der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) Drohneneinsätze zur Meeresüberwachung angefordert. Die Behörde will damit für drei Monate testweise Schwefelemissionen von Schiffen in der Nord- und Ostsee aufspüren. Sie sollen außerdem zur Vermessung eingesetzt werden. Der europapolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Andrej Hunko, nahm dies zum Anlass, sich am Montag in einer Pressemitteilung gegen den Einsatz von EU-Drohnen zur Migrationsabwehr zu wenden:

»Es ist äußerst problematisch, wenn die Europäische Union jetzt Drohnen an die Nord- und Ostsee schickt. Die gleichen Luftfahrzeuge werden in anderen Mitgliedstaaten zum Aufspüren unerwünschter Migration eingesetzt. Auch die EU-Grenzagentur Frontex nutzt den EMSA-Drohnendienst mit einer israelischen Langstreckendrohne. Deutsche Behörden helfen also dabei, dass die Geräte für die Überwachung der Festung Europa perfektioniert werden« so Hunko.

Andrej Hunko weiter: »Gegen eine zivile Nutzung von Drohnen hat unsere Fraktion grundsätzlich nichts einzuwenden, vor allem bei der Verfolgung von Umweltverschmutzung können sie eine wichtige Ergänzung darstellen. Dahinter verbirgt sich aber auch ein neuer Absatzmarkt für Rüstungskonzerne, denn die unbemannten Luftfahrzeuge wurden in den meisten Fällen für das Militär entwickelt.

Die europäischen Meere werden zu Drohnenteststrecken, weil dort weniger Anforderungen an die Luftraumsicherheit gelten. In einigen Jahren sollen die Drohnen im zivilen Luftraum auch über dem Festland fliegen. Ein Horroszenario der alltäglichen unbemannten Überwachung durch Polizei- und Grenzbehörden müssen wir verhindern.«

Am 27. Mai übte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Blick auf die Europäische Menschenrechtskonvention heftige Kritik an Russland. In einer Diskussion äußerte sie: »Diesen Kanon an Werten und Regeln hat Russland wiederholt verletzt. Russland hat in seiner unmittelbaren Nachbarschaft einen Gürtel ungelöster Konflikte geschaffen und die ukrainische Halbinsel Krim völkerrechtswidrig annektiert.« Die in Moskau erscheinende Tageszeitung Nesawissimaja Gaseta kommentierte dies am Montag:

Bei ihrem Auftritt hat die Kanzlerin scharf die gegenwärtige Politik Moskaus kritisiert (…) und deutlich gemacht, dass Deutschland sich auch während der EU-Ratspräsidentschaft mit Russland beschäftigen wird, weil Berlin besorgt ist wegen fundamentaler Verstöße gegen internationales Recht (…) Merkels Problem besteht darin, dass sie die Ängste Moskaus ignoriert, dass etwa die in Deutschland stationierten Atomwaffen der USA womöglich gegen Russland gerichtet werden könnten.

Dafür hätte Deutschland, das Piloten der Luftwaffe dafür einsetzen müsste, die volle Verantwortung. Und diese Umstände sind es, die Russland dazu bringen, mehr als aufmerksam alle Handlungen Deutschlands in dieser Hinsicht zu beobachten – auch unter Einsatz aller verfügbaren Methoden der Geheimdienste. Mit anderen Worten sollte sich Berlin eher mal anschauen, wie sein Verhalten in den Augen anderer Länder aussieht, als Moskau immer nur zu beschuldigen.

