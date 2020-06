»Sie sind eine Antwort auf Kahlschläge«

Benjamin Liss/dpa Beschäftigte des Maschinenbauers Voith demonstrieren gegen die mögliche Schließung des Werkes im bayerischen Sonthofen (9.3.2020)

Der Staat nimmt viel Geld in die Hand, um die Wirtschaft in der Coronapandemie zu stabilisieren. Wie bewerten Sie die bisherigen Maßnahmen?

Der Großteil der Gelder geht wohl in die Kurzarbeit – ein zumindest im Vergleich zu den USA fortschrittliches Instrument. Doch was, wenn es ausläuft? Folgt eine Pleitewelle? Wie viele Zombie-Firmen werden am Leben gehalten? Beispielsweise hat sich rund um den Verbrennungsmotor eine regelrechte Zombie-Branche bis zur Coronakrise gerettet und will die Situation nun ausnutzen. Die neun Milliarden für die Lufthansa sind im Vergleich dazu fast Peanuts. Allerdings ist bemerkenswert, wie aus geplanten 25 Prozent plus eine Aktie über Nacht 20 Prozent Staatsbeteiligung wurden. Sinnvoll sind sicherlich die Hilfen für Künstler und Freischaffende.

Welche Auflagen sollten mit den Hilfsgeldern verbunden werden?

Für öffentliche Gelder muss es öffentlichen Mehrwert geben: demokratische Mitbestimmung, ökologische Umgestaltung, nachhaltige Arbeitsplätze und Produktionsformen. Wir fordern die gezielte Förderung von Genossenschaften und Kooperativen, denn wir brauchen Laboratorien für eine ökonomische Zukunft jenseits des bestehenden Irrsinns. Das Mindeste ist: Rettungsgelder nur für Betriebe mit Betriebsrat und anständigen Tarifverträgen.

Wie könnte eine Förderung von Genossenschaften aussehen?

Ein Orientierungspunkt wäre das italienische Marcora-Gesetz. Dort fördert der Staat seit 1985 mit günstigen Krediten die Übernahme von Betrieben durch ihre Belegschaften. In Deutschland müsste das die KfW übernehmen. Im spanischen Barcelona werden Kooperativen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge bevorzugt. Auch Förderprogramme zur betriebswirtschaftlichen Weiterbildung wären sinnvoll.

Welche Rolle spielen Betriebsübernahmen?

Sie sind hier und jetzt eine Antwort auf die drohenden Kahlschläge. Das gezielte Abwracken kerngesunder Betriebe ist ein Mittel des Union Busting, um organisierte Belegschaften zu schwächen und Tarifverträge zu schleifen. Dagegen müssen Staat und Kommunen zur Not auch mit Enteignung vorgehen. Betriebsschließungen wie bei Voith in Sonthofen sind laut Grundgesetz eigentlich kriminell. Dort steht: »Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.«

Welche Vorteile böte in Krisenzeiten eine stärker genossenschaftlich geprägte Volkswirtschaft?

Für die historischen Faschisten – etwa in Mailand – waren Genossenschaften stets ein erstes Angriffsziel, weil sie in Streiks und Krisen die Arbeiter mit Essen, Rückzugsräumen und technischer Hilfe unterstützten. Genossenschaftliche Betriebe nahmen Sozialisten auf, die auf schwarzen Listen gelandet waren. Sie sind sozusagen aus der Krise und für die Krise entstanden. Die erste Genossenschaft Gents, in den 1920ern die Hochburg kollektiver Betriebe, gründete sich, weil Arbeiter vernünftiges Brot essen wollten und für eine Bäckerei zusammenlegten.

Heute zeigen sich in Italien die Genossenschaften als extrem krisenresistent. Nur sehr wenige mussten aufgeben. Das mag teilweise auch mit hoher Leidensfähigkeit und Selbstausbeutung zu tun haben.

Ist solidarisches Wirtschaften auf einzelbetrieblicher Ebene im Kapitalismus überhaupt möglich?

Es gibt nicht »den Kapitalismus«, sondern verschiedenste Formen. In der BRD gibt es nicht nur die Dax-Konzerne. Denken wir an Edeka – die Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler – mit über 380.000 Beschäftigten. Oder an Zwitterwesen wie Rotes Kreuz, Arbeiterwohlfahrt oder Malteser. Hier liegt viel im argen, was Ausbeutung und Mitbestimmung angeht, aber formell sind es andere Unternehmensformen.